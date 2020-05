«El petit comerç estem deixats de la mà de Déu. Sort dels clients fidels»

La llibreria i establiment de jocs de taula 2 de Piques del car-rer Sant Miquel de Manresa va obrir ahir per primer cop després de setmanes. De moment només ho farà dues hores al matí i dues a la tarda, horari que espera ampliar de cara a la setmana vinent, quan és previst entrar en una nova fase del que s'anomena la desescalada. Jaume Escrigas, el seu propietari, és darrere el taulell, amb mascareta. Just a l'entrada, tal com es recomana, té el gel desinfectant. Damunt una petita tauleta. A l'interior de la botiga no hi ha ningú. Lògic, s'ha d'atendre amb cita prèvia. N'ha concertat els darrers dies, sobretot de clients que han anat a buscar encàrrecs.

Ha sortit a compte obrir aquest primer dia?



Nosaltres ens vam adherir a la campanya LlibreriesObertes, i han vingut alguns clients a buscar els seus encàrrecs. Ha sigut una bona iniciativa. També vaig treballar fent vals-regal. Em vaig haver d'espavilar des de casa.



Com ha vist el panorama en general?



Està tot molt parat. Jo només obriré dues hores al matí i dues a la tarda per encàrrecs. Fins la setmana vinent. És com tornar a començar. No des de zero però sí després d'unes llargues vacances, per dir-ho d'alguna manera. Tampoc ens han aclarit gaire com hem d'obrir.



Què en pensa d'aquesta situació?



Si em permets una reflexió, és molt trist que en una crisi sanitària d'aquesta magnitud només en surtin beneficiats els grans. Parlo de les grans companyies com les telefòniques o bé Amazon. El petit comerç està deixat de la mà de Déu. Sort en tenim dels clients que són fidels i que opten per aquest tipus de botigues.