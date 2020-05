El petit comerç local lidera la represa de l'activitat a Manresa amb comptagotes

De la setantena de comerços del carrer Guimerà de Manresa, només mitja dotzena van obrir portes ahir. I van ser pràcticament els de sempre: alimentació i farmàcies. A la resta dels principals carrers comercials del centre de la ciutat es va repetir la mateixa escena el dia que els comerços considerats no essencials podien obrir per primera vegada des de mitjan març. Això sí, amb mesures de prevenció com atendre amb cita prèvia o tenir gel desinfectant a l'entrada i rètols que alerten que no hi pot haver més de dues persones a l'interior.



Ni botigues de roba, calçat i complements, ni bars, ni restaurants que poden fer menjar per emportar-se, no van obrir. Perquè hi ha dubtes sobre com s'ha de fer, o perquè senzillament no estan preparats. Això sí, en molts d'aquests establiments es podien veure persianes mig abaixades. A dins hi havia certa activitat per intentar reobrir. O almenys fer-ho a partir de dilluns vinent, quan no hi haurà tantes restriccions. És el cas, sobretot, de les de roba.



L'excepció van ser les perruqueries. Després del llarg confinament ahir van reobrir. En alguns casos hi ha llistes d'espera de cent persones. Sense cues, perquè cal concertar cita prèvia. Les cues es van concentrar als mateixos llocs de sempre: forns de pa, farmàcies, queviures i bancs.



El relaxament en les mesures de confinament d'aquestes últimes setmanes ha fet que hi hagi més gent al carrer. Ahir no en va ser una excepció. Però qui esperava trobar botigues obertes i una certa normalitat va haver de tornar-se'n amb les mans buides. Les que ja estaven obertes els darrers dies van alçar persianes com sempre. La resta, amb comptagotes. Al carrer del Born l'ambient era com el d'un diumenge al matí: botigues tancades i gent passejant.



El petit comerç va ser el que va liderar les obertures. Al carrer Sobrerroca de Manresa, per exemple, Elèctrica Garriga era de les poques botigues que van obrir, ahir, per primer cop les últimes setmanes. Antoni Garriga explicava que «hem de treure el fre de mà i intentar avançar i arrancar. A veure com anirà». En aquest cas els clients que va tenir buscaven recanvis de bombetes o piles. També han atès urgències els últimes dies com reparar rentadores o antenes de televisió.



Tot i que aquests primers dies de desescalada s'ha de despatxar amb cita prèvia, als comerços consultats per Regió7 es va trobar molta gent que va entrar sense haver-ne demanat.