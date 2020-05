Una trucada sorpresa per felicitar l'aniversari als manresans de més de 65 anys

La gent gran de Manresa que fa anys aquests dies de confinament rep, una trucada telefònica per felicitar-los en el seu aniversari. És una trucada especial. A part de felicitar-los se'ls hi canta una cançó. Rosó és l'estrella en català. Cielito Lindo en castellà. Hi ha qui s'emociona pel senzill fet que algú es recordi d'ells.

Qui canta és el músic Pep Torras. Aquests últims dies ha fet una trentena de trucades i explica que, en general, la gent s'emociona.

La trucada és sorpresa. La iniciativa ha estat impulsada per la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans per «combatre l'altre virus que s'ha escampat a més a més del coronavirus, que és el de la soledat», explica la regidora de l'Ajuntament de Manresa Rosa Mari Ortega.

Torras és qui truca, qui felicita a la persona homenatjada i qui li interpreta una cançó entre el repertori que s'ha triat expressament per a l'ocasió. En alguns casos li fan peticions especials que atén.

Totes les persones majors de 80 anys que aquests dies celebrin el seu aniversari i que comptin amb el servei de teleassistència rebran la trucada. La resta, a partir dels 65 anys, s'ha de sol·licitar al correu vidaalsanys@ajmanresa.cat, des d'on s'atendrà la seva petició.

No només les persones grans reben la felicitació. També els infants. En aquest cas se'ls hi envia un diploma i un vídeo creat expressament per aquesta ocasió.