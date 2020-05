Alumnes de la UPC milloren el cinquè cotxe de curses amb el qual competiran

El grup d'estudiants d'Enginyeria de la UPC Manresa que formen part de l'equip Dynamics prepara el nou monoplaça amb el qual competiran a la Formula Student.

Tal com explica Àlex Faulón, «el món del motor i la nostra passió per ell van ser les bases que van fer realitat Dynamics UPC Manresa».

Es tracta d'un equip de competició autogestionat i dirigit per estudiants d'Enginyeria, i que l'any 2015 va néixer com a associació de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.

Temporada rere temporada deixen volar la seva imaginació i coneixements, dissenyant i construint un cotxe de carreres al més pur estil Fórmula 1.

L'objectiu és defensar la universitat en la qual estudien en una prova a escala mundial on equips integrats per estudiants competeixen creant cotxes de carreres monoplaça.

L'equip d'aquesta temporada el componen 48 membres que consideren la Formula Student més que una simple competició.

Durant un parell de dies poden comprovar com tota la feina realitzada durant l'any es posa a prova sobre la pista de curses. «Però més que això, el que ens emociona és poder compartir experiències, formar el nostre futur com a enginyers afrontant situacions típiques d'un gran projecte», expliquen.



Primer el disseny

Durant el primer quadrimestre del curs ha tingut lloc l'etapa de disseny del vehicle; mitjançant diversos programes 3D han anat creant de forma digital tots els components del cotxe i comprovant que complien la seva funció.

Una vegada finalitzada aquesta etapa, el gener va començar la part de construcció del Dyn-05. Mitjançant el treball per departaments, cadascun ha anat avançant en la fabricació de les peces dissenyades per fer realitat el bòlid. Després de moltes hores de feina i de veure com a poc a poc el projecte anava agafant forma, en aquests moments toca la fabricació.

Durant cinc anys, la família Dynamics UPC Manresa ha anat creixent i amb cada nova temporada intenta fer el cotxe una mica més ràpid, una mica més lleuger, amb un toc més fiable, en essència, fer-lo millor.

L'equip explica que des de les primeres passes dins aquest complicat món «teníem clar que volíem arribar lluny».

Els dos primers Dyn van ser uns bons fonaments per al que seria el Dyn-03, amb el qual van aconseguir premis no només a la Formula Student Spain, sinó també a altres localitzacions com els Països Baixos, on van assolir la segona posició a la classificació general.

Ara, un nou motor ocupa el lloc del campió. A més, un nou paquet aerodinàmic més eficient i una electrònica centralitzada posen el complement final al que serà el Dyn-05, «sens dubte, el nostre millor cotxe fins avui».



Tècnica i gestió

Per a la construcció del cinquè cotxe, l'equip es divideix en diferents departaments tècnics i de gestió, cadascun especialitzat en una sèrie d'aspectes del monoplaça. Cada integrant de Dynamics forma part d'un departament tècnic i un de gestió alhora. La seva feina dins el primer tipus de departament està directament lligada al disseny i la construcció del vehicle, com pot ser el departament de Powertrain o Aerodinàmica; un treball que haurà de compaginar amb el del seu departament de gestió, on es posen en pràctica totes les tasques més socioeconòmiques com Màrqueting o Sponsorship, entre d'altres.

Per involucrar totes les persones que des de casa seva veuen créixer el projecte, es crearà un crowdfunding. Amb aquesta plataforma volen saber què pensen sobre l'equip i el vehicle no només les empreses, sinó tothom. «A través dels seus suports a la pàgina web, veiem com la gent, mentre llegeix sobre nosaltres, divisa el Dyn-05 com un autèntic campió», explica Àlex Faulón, en representació de l'equip de Formula Student Dynamics UPC Manresa.