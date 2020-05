Ampans i el Centre de Formació Pràctica elaboren pantalles protectores amb impressió 3D

Ampans i el Centre de Formació Pràctica Lacetània estan treballant conjuntament en l'elaboració de pantalles protectores fetes amb impressió 3D. Les dues entitats formen part d'Inserlab, un programa d'orientació i formació on una part dels joves van s'han format en Indústria 4.0. Les dues entitats han cedit les impressores 3D del curs i un equip format per alumnes i docents estan elaborant pantalles protectores, en coordinació amb els voluntaris de Navarcles i del Bages pel Covid19, que ajuden a la cadena de producció i a la posterior desinfecció i repartiment a les entitats que treballen a primera línia. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Navarcles, l'empresa McBride i l'esportista Núria Picas. Fins aquest moment aquest equip ha pogut realitzar un centenar de pantalles protectores i s'han repartit als centres residencials d'Ampans i a l'Ajuntament de Navarcles. Es preveu que en les properes setmanes se'n puguin repartir més a diferents entitats del territori ja que es continua amb el procés de producció.

Bages Jove Inserlab 4.0 és un programa d'orientació i formació realitzat durant el 2019 i adreçat a 40 joves de la comarca d'entre 16 i 29 anys de Garantia Juvenil, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels joves per tal d'inserir-se laboralment i/o retornar al sistema educatiu. L'Ajuntament de Manresa, Escola Joviat, CFP Lacetània i Fundació Ampans van portar a terme aquest projecte conjunt amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

El projecte buscava les sinergies entre sectors més tradicionals com l'Hoteleria i Restauració i els més innovadors com la Indústria 4.0 amb possibilitats de generar nous filons d'ocupació a la comarca. En una situació extraordinària com aquesta s'han pogut valor positivament la formació en competències i els aprenentatges dels joves participants, els quals han posat en pràctica els seus coneixements i s'han sumat a la iniciativa col·lectiva solidària d'aportar un granet de sorra per la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.

Davant l'experiència resultant del projecte, per aquest any 2020 les quatre entitats s'han tornat a presentar i estan pendents de la resolució d'atorgament del projecte Bages Jove. Iserlab 4.0 2020, que ha quedat aturada per la situació que estem vivint. En aquesta nova edició les quatre entitats volen oferir una metodologia similar d'orientació, formacions en els mateixos àmbits però més especialitzats com ara la realitat virtual , robòtica i impressió 3D en marc de la Indústria 4.0, el d'auxiliar de cuina en el sector de l'hoteleria i restauració, tornant a treballar en un projecte comú i introduint noves accions de formació com el cooperativisme. Tot plegat amb l'objectiu d'aportat un valor afegit al projecte, adequant-lo al perfil real dels nostres joves i donant resposta a les necessitats del mercat de treball.