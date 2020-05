«Anirem aixecant el vol, espero una bona campanyeta de bany»

Segons com es combinen les vacances, tanquen la setmana del 15 d'agost, però mai havien estat tant de temps sense apujar la persiana. «Per treballar el més còmodament possible i recuperar la il·lusió», els germans Neus i David Suárez s'han embrancat en unes petites reformes i esperen reobrir cap al divendres 15 de maig. Van estrenar la botiga de roba íntima del carrer Carrió fa 22 anys, però són els hereus de la seva tieta, Neus Suárez, de 91 anys, que va iniciar el negoci (oficialment el 1949) ajudant la seva mare a confeccionar sostenidors (amb patrons de paper) en un pis del passeig de Pere III. Durant set anys van compaginar les dues botigues i mantenen l'ofici de cotilleria, fent peces a mida, però han ampliat l'oferta amb marques «potents i actuals» de roba íntima, de bany... i obrint-se al sector masculí. Són dels pocs comerços del sector que s'adapten a la clientela: «Som referència pel que fa al càncer de mama. Durant molt temps vam fer adaptacions per als sostenidors. I és quan veus que és un ofici especial. També hi ha iaies que, si no els fas algun invent, no es vestirien!», explica Neus Suárez, que diu que «mai havia tingut un mes sencer de repòs! Tot i que la incertesa et fa estar anguniós. I cal estar al cas dels proveïdors, els venciments... Sort en tinc del meu germà!». Tenen dues dependentes i s'han acollit a un ERTO: «Però les factures arriben igual i t'espanten».

S'acosta l'estiu i espera «una bona campanyeta de bany, encara que sigui per anar a la vora. Anirem aixecant el vol, però serà complicat anar als emprovadors amb guants i mascareta...». I implora: «Si no volem una Manresa a les fosques, la gent hauria d'apostar pel comerç local».