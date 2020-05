Com enfoquen la reobertura comerços històrics de Manresa?

«El client l'has d'anar a guanyar cada dia. El bagatge no dona cap garantia», afirma Valentí Cardona Iglesias, de la botiga Iglesias Moda, oberta pel seu avi el 1922 a la plaça Clavé de Manresa. L'experiència comercial tampoc ha servit de res als establiments històrics no essencials de la capital del Bages a l'hora d'afrontar una situació inèdita per a tothom: set setmanes tots tancats per fer front a la crisi de la Covid-19 i molts en sumaran vuit dilluns que ve. La possibilitat d'obrir ja amb cita prèvia no ha seduït i la majoria prefereix esperar. Mai havien abaixat la persiana tant de temps. Són negocis familiars que aposten per la proximitat, però en trobar-se sense ingressos i amb els estocs encallats alguns s'han decantat per impulsar la venda a través d'Internet.

A la joieria Uró del carrer Guimerà, fundada el 1953, ja tenien la pàgina web «mig preparada» per a la venda en línia, «i era ens estem posant les piles per explorar altres maneres de donar sortida a les nostres creacions. Ara és el moment de plantejar-nos totes les opcions, per intentar no caure en el desànim», exposa Neus Uró, que afegeix que «tenim molt patrimoni, però estancat. Per poc que inverteixis, en el nostre ram és molt».

També Neus Suárez, de la botiga de roba íntima del carrer Carrió, amb més de 70 anys de trajectòria, està preocupada perquè els estocs «s'estan confitant i les factures continuen arribant», i per això també treballa per «desencallar» la venda per Internet: «M'ha costat creure-hi, perquè tenim tradició d'emprovador i de fer-ho a mida del client, però podem començar oferint calçotets. I bé que em truquen de diversos punts d'Espanya per demanar faixes senceres, que ja no se'n troben, perquè és un sector abandonat, i els ho enviem».

Iglesias Moda, que ja tenia molta roba demanada per a aquesta temporada i que està corregint les comandes per a l'hivern, és fundadora del grup DSTIL, que agrupa botigues d'arreu de Catalunya: «Comprem junts i això ens ajuda en moments difícils com aquest. I també tenim un projecte de digitalització de les botigues». Impulsen propostes «que han donat visibilitat a la botiga», com l'aparador de roba a Instagram, propostes de conjunts en sessions de fotos al Kursaal... «Estem convençuts que la plaça Clavé és el nostre lloc, però els clients que hem fet en els últims anys no han arribat per casualitat a aquesta zona tan deprimida comercialment», assenyala Valentí Cardona, que ara no descarta la venda en línia, «però fa molta ràbia perquè és un tracte fred que no ens agrada. La nostra arma diferencial és l'assessorament al client. I si tot va en línia, el panorama serà desolador».

En canvi, la botiga d'electrodomèstics Márquez, oberta a la muralla del Carme des de fa 60 anys, va aturar la venda per Internet així que es va decretar l'estat d'alarma. El gerent, Daniel Márquez, argumenta que va prendre la decisió «per seguretat. Una rentadora l'han de pujar a casa del client dues persones: com ho fan? amb un pal de dos metres?». Ara ja tornen a estar en marxa sota demanda, però no preveuen obrir la botiga fins dilluns.