Un mort a Sant Andreu i ja són 46 els dies seguits amb defuncions a Manresa

Una defunció a l'Hospital de Sant Andreu notificada ahir fa que ja siguin 46 els dies seguits en què els centres assistencials de Manresa han comunicat morts per coronavirus.

Hi ha 92 persones ingressades per Covid-19 a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Ahir no hi va haver cap nou ingrés i sis persones que havien donat positiu per Covid-19 van obtenir el resultat negatiu.

L'altra cara de la defunció registrada és que es va poder donar una nova alta i ja en són quinze.

D'altra banda, hi ha 10 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa.

Pel que fa a la Fundació Althaia, ahir va voler destacar que hi havia més ingressats sense coronavirus que amb la malaltia.

Concretament són 150 pacients ingressats sense ser positius ni sospitosos de patir la Covid-19, trenta dels quals a la Clínica de Sant Josep, i 52 ingressats positius de coronavirus. A més n'hi ha més d'una vintena que estan pendents de resultat.

Ahir no es va registrar cap mort i Althaia manté el nombre de 161 víctimes mortals ateses. No hi va haver dada d'altes i la xifra de professionals positius continuava baixant i n'hi havia dinou i quatre més que esperen resultats.



43 ingressats a Berga

A l'Hospital Sant Bernabé hi havia ahir 43 pacients positius ingressats. En les últimes hores no hi ha hagut cap nova defunció i s'han donat 2 noves altes a domicili.

Pel que fa als professionals, hi va haver una nova alta.

142.000 casos possibles

Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi havia 57.900 casos positius confirmats de coronavirus i 141.914 de possibles.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positives de la Covid-19 o bé com a sospitoses, 6.153 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 10.682 persones amb la Covid-19 o com a sospitoses.

D'aquestes, 3.131 han mort en una residència, 137 en un centre sociosanitari i 590 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia, un total de 3.907 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 557.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.755 són professionals sanitaris.

Pel que fa a les altes, se n'han comptabilitzat 31.964.

Al conjunt de les residències de gent gran, 11.632 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 29.177 són casos sospitosos.

Tercer dia per sota de 200 morts

L'Estat espanyol va sumar 185 morts més per coronavirus, segons dades del ministeri de Sanitat. Es tracta d'un lleuger repunt després de dos dies consecutius registrant 164 defuncions diàries, però es manté per sota de les 200 defuncions per tercer dia consecutiu.

El total de morts confirmades per Covid-19 des de l'inici de la crisi és de 25.613 persones. La xifra de nous positius també augmenta en relació amb les dades d'aquest dilluns i Espanya registra 867 casos, dels quals prop de la meitat a Catalunya, que va registrar 405 positius. En total, hi ha 219.329 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi, dels quals 43.956 són sanitaris.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va destacar ahir que hi ha un «clar descens setmana a setmana».