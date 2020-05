«Serem austers i costarà que torni la il·lusió»

Valentí Cardona Iglesias és la tercera generació de la botiga de roba de la plaça Clavé. «Va començar l'avi, quan no hi havia confecció i es venia el teixit a peces. Res a veure amb ara», exposa. Com que casa seva és al pis de sobre, tota la vida ha remenat a l'establiment. «Mai hem tancat per vacances, ni ho farem», apunta, i per això haver estat set setmanes sense obrir ha estat inèdit. No creu ni que els seus avis tanquessin tant de temps durant la guerra civil: «Diria que s'anava fent la viu-viu». Dilluns van començar a obrir per a clients amb cites concertades, però mantenint la persiana abaixada. «De moment estic jo sol atenent [els empleats, que sumen cinc jornades de treball, estan en un ERTO], i dilluns que ve ja obrirem de forma parcial, però crec que la demanda sera molt fluixa».

Està «molt preocupat» per aquesta situació: «He parlat amb el meu germà, el científic Pere-Joan Cardona, i la clau serà donar molta confiança als clients: nosaltres sabem desinfectar les peces de roba quan se les emprovin. Però crec que ens tornarem molt més austers i, qui s'ho pugui permetre, s'hi pensarà molt més a l'hora de comprar. Costarà que torni la il·lusió». L'establiment, especialitzat a oferir conjunts de roba únics a través d'una selecció de marques de prestigi, té en els casaments informals, els batejos... de la primavera «un gran motor, però això s'ha acabat». Tenen una base de dades amb més de 8.000 clients i creuen en la personalització del servei: una de les seves apostes serà oferir conjunts a mida, que es podran emprovar a casa.