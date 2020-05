Tres víctimes més a Manresa del coronavirus eleven la xifra a 216

Quarantasetè dia consecutiu amb defuncions a causa del coronavirus als centres assistencials manresans.

Avui han mort dues persones víctimes de l'epidèmia a Sant Andreu i una a Althaia, el que fa que la xifra conjunta s'elevi a 216 morts reconegudes per la Covid-19.

A data d'avui, dimecres, 6 de maig del 2020, hi ha 88 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. 1 persona que havia estat positiu per Covid-19 avui ha obtingut el resultat negatiu.

Durant el dia d'avui han mort 2 persones ingressades a una de les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu -el total a l'hospital fins ara és de 54- i s'ha pogut donar un alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 10 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa. I ja no hi ha cap treballador que estigui a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

A la Fundació Althaia s'ha hagut de lamentar un nou traspàs, amb el que són 162. La dada positiva és que té 48 ingressats confirmats de coronavirus quan havia arribat a tenir prop de tres-cents. També n'hi ha una quinzena d'ingressats que esperen el resultat de la prova.

Els ingressats a Althaia i a Sant Andreu sumen 136.

Althaia ha donat fins avui 913 altes, que sumades a les 16 de Sant Andreu, són 929, una xifra que cada dia s'acosta més al miler.