Althaia pren part en un estudi estatal sobre població amb anticossos a la Covid

L'Àrea Bàsica de Salut del Barri Antic de Manresa, que gestiona la Fundació Althaia, participa en un estudi estadístic estatal que ha de permetre fer una estimació del percentatge de població que ha desenvolupat anticossos davant de la Covid-19 i conèixer l'evolució d'aquests al llarg del temps. L'ABS del Barri Antic és un dels dos centres de primària que gestiona Althaia a la ciutat de Manresa. L'altre és el de Les Bases.

Es tracta d'un treball de l'Estudi Nacional Epidemiològic de la Infecció per SARS-CoV-2 a Espanya (ENE-COVID), en què prendran part 60 persones usuàries de l'ABS Barri Antic, majoritàriament famílies que conviuen en una mateixa llar. Han estat seleccionades a l'atzar en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística. L'estudi està dissenyat pel ministeri de Sanitat i l'Institut de Salut Carlos III seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els professionals de l'ABS Barri Antic que coordinen l'estudi en aquest centre estan contactant telefònicament amb les persones que han estat seleccionades aleatòriament per informar-les de l'objectiu de l'estudi, sol·licitar el seu consentiment i concertar una visita. La participació és voluntària, però, segons la Fundació Althaia, és molt important la col·laboració de tothom perquè la informació de l'estudi sigui una foto real de la situació. Les primeres proves amb els usuaris que han acceptat formar part de l'estudi ja han començat.



Dues proves i seguiment

A les persones que acceptin participar en l'estudi se'ls farà un test ràpid de determinació d'anticossos en sang, a partir d'una punxada al dit. El resultat se sabrà al cap de pocs minuts.

Per assegurar la fiabilitat dels resultats i aplicar el màxim rigor metodològic, es farà una segona prova utilitzant una tècnica serològica més sofisticada i més precisa que els testos ràpids. Aquesta mostra de sèrum s'obtindrà amb la mateixa tècnica que s'utilitza rutinàriament per fer analítiques de sang.

Gràcies a aquestes dues proves, que combinen diferents nivells de precisió i que es repetiran al cap des tres setmanes i al cap de sis, s'obtindrà una estimació poblacional de la presència d'anticossos del coronavirus.

Paral·lelament a aquests dos estudis serològics, els participants en l'estudi han de respondre diferents preguntes sobre símptomes i també sobre possibles fonts d'infecció mitjançant un qüestionari epidemiològic.



Mesures de seguretat

Les proves es porten a terme al CAP Les Bases, centre d'atenció primària també de la Fundació Althaia, que és on hi ha concentrada l'activitat dels professionals d'atenció primària de la fundació sanitària després de la reorganització que hi ha hagut del servei d'atenció primària a Manresa a causa de l'emergència sanitària.

Per tal d'extremar les mesures de seguretat, s'ha habilitat una sala on exclusivament es faran aquestes proves. Les persones que participin en l'estudi entraran directament a aquest espai, que es desinfectarà completament entre usuari i usuari. Els professionals que porten a terme les proves van degudament equipats amb un equip de protecció individual (EPI).



Altres estudis

A part d'aquesta iniciativa la Fundació Althaia de Manresa lidera cinc projectes de recerca vinculats al coronavirus SARS-CoV-2 i participa en sis investigacions més sobre el tema promogudes per altres institucions. L'objectiu és generar coneixement científic sobre el comportament d'aquest nou virus, tenint en compte que encara és molt desconegut.