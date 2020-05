Els hospitals de Manresa viuen la primera jornada sense morts per la Covid en 48 dies.

El dia 48è ha estat el bo i per primer cop des del 21 de març no hi ha hagut cap mort als centres assistencials de Manresa.

Això vol dir que es manté la xifra d'ahir de 216 defuncions, 216 a Althaia i 54 a l'Hospital de Sant Andreu.

A Althaia hi ha 43 pacients ingressats confirmats de coronavirus i una vintena que espera el resultat de la prova. També hi ha 14 treballadors positius de la Covid-19 més tres que estan pendent de resultats.

Daltra banda, a data d'avui, dijous, hi ha 83 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. 5 persones que havien estat positiu per Covid-19 avui han obtingut el resultat negatiu.

Durant el dia d'avui no ha mort cap persona ingressada a una de les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Tampoc s'ha donat cap alta a domicili.

Hi ha 5 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa. I ja no hi ha cap treballador que estigui a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.