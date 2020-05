L'Ajuntament força EYSA a retirar l'ERTO sobre la plantilla de la zona blava de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha obligat l'empresa Estacionamientos y Servicios (EYSA), que gestiona la zona blava de la capital del Bages, a retirar l'ERTO que va presentar el 16 de març passat i que afectava els seus treballadors a la ciutat. En un comunicat, el consistori afirma que, un cop va tenir coneixement d'aquesta situació, va exigir solucions immediates a l'empresa, petició acceptada i que anirà acompanyada d'un complement al salari de tots els treballadors afectats, fins al 100% del que haurien obtingut si no s'hagués aplicat l'expedient.

L'equip de govern municipal va manifestar la seva sorpresa en tenir coneixement de l'ERTO, dijous passat, tenint en compte que, malgrat la suspensió del servei d'aparcament en superfície amb motiu de la pandèmia del coronavirus, el consistori s'havia compromès amb l'empresa a dur a terme les compensacions econòmiques pertinents, incloent les despeses de personal.

Per aquest motiu, el govern municipal va iniciar les gestions pertinents per assegurar que el personal de l'empresa que presta serveis municipals no es veiés afectat per la situació. Finalment, ahir l'empresa va retirar l'ERTO i els treballadors recuperaran el salari no percebut, ja que EYSA es compromet a complementar-los la part de sou que percebran de l'estat, fins al 100%.

L'equip de govern "lamenta la situació d'angoixa i incertesa que ha patit la plantilla d'EYSA a Manresa les darreres setmanes i, sobretot, que l'aplicació d'aquest ERTO hagi impedit que el personal cobrés la nòmina del mes passat", i a la vegada "celebra la resolució satisfactòria de la situació". Així mateix, es compromet a "vetllar perquè l'empresa efectivament compleixi el que ha anunciat i el personal recuperi els salaris no percebuts".