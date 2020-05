Fem Manresa diu que el govern no fiscalitza prou les concessionàries

Fem Manresa ha denunciat en un comunicat «la falta de fiscalització de les concessions per part de l'equip de govern».

La candidatura es mostra preocupada «davant el desconeixement de l'Ajuntament fins al 30 d'abril» que Eysa, concessionària de la zona blava, havia realitzat un ERTO el 16 de març, «i la manca de supervisió de les condicions de les treballadores subcontractades».

Fem Manresa creu que si no hagués formulat la pregunta de si Eysa havia realitzat un ERTO a la seva plantilla al regidor d'Urbanisme i Mobilitat, «és probable que encara ara l'equip de govern no fos coneixedor d'aquesta situació en què es troben els que, cal recordar, són treballadors indirectes de l'Ajuntament».

Reclamen a l'Ajuntament que, d'una banda, i mentre no es resol la situació, es faci càrrec de la diferència de sou que percebran les treballadores, buscant les fórmules legals dins del contracte per tal de repercutir aquestes despeses a l'empresa concessionària a l'hora de passar comptes al final de l'exercici i, d'altra banda, que siguin molt estrictes a l'hora de tenir en compte aquesta situació a l'hora de fer la liquidació anual.



«Immoral i inacceptable»

En aquest sentit, les anticapitalistes recorden que aquesta empresa té beneficis anuals en l'explotació d'aquest servei, pel contracte que va signar amb l'Ajuntament segons el qual el consistori li compensa les pèrdues, i que per tant «no només és immoral sinó que és totalment inacceptable que utilitzin qualsevol excusa per retallar drets i condicions laborals, ja que algunes treballadores estaran cobrant el 70% del seu salari, que en alguns casos supera per poc el sou mínim, i durant aquest període de suspensió de contractes no generaran vacances ni dies treballats per a la paga extra, entre altres perjudicis per a les treballadores».

Per això reclamen que l'Ajuntament tingui cura de les persones que treballen per a la ciutat, que inclogui les representants de les treballadores en totes les reunions amb les empreses i que hi mantingui un contacte periòdic.



Conseqüència directa

La formació manresana exposa també que aquesta situació és conseqüència directa de com es treballa amb les empreses concessionàries, ja que aquestes empreses fan reunions periòdiques amb l'Ajuntament, a les quals no es convida les representants de les treballadores, amb la qual cosa en aquest cas s'hauria detectat, gairebé al moment, la maniobra realitzada per EYSA, «que incompleix el decret llei del 17 de març segons el qual la suspensió de contractes per part d'un ens públic no justifica un ERTO».

I afegeixen que «si el consistori s'hagués posat en contacte amb la representant de les treballadores, haurien tingut constància de l'expedient iniciat per l'empresa i la seva impugnació davant l'autoritat laboral per part de la representació dels treballadors».

Coneixedores d'aquesta situació, des de la candidatura anticapitalista anuncien que fiscalitzaran fins a l'última coma dels contractes perquè l'Ajuntament no es faci càrrec dels costos laborals en el moment de calcular la indemnització anual a l'empresa.