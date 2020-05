Reobren els pàrquings de Quatre Cantons, Puigmercadal i Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa reobre aquest divendres, 8 de maig, l'aparcament en rotació per al públic general dels tres pàrquings municipals, Quatre Cantons, Puigmercadal i Centre Històric. A la vegada, el consistori té previst repartir 10.000 vals d'aparcament gratuït (de mitja hora i d'una hora sencera) que es distribuiran entre els clients i clientes dels comerços de les associacions de comerciants. La UBIC s'encarregarà de fer-ne la distribució.

Els tres pàrquings es van tancar quan es va decretar l'estat d'alarma, seguint les mesures de seguretat per fer front a la propagació de la covid-19 i, també, perquè la mobilitat a partir del 16 de març es va reduir molt notablement, a banda que la gratuïtat de la zona blava va fer que no hi hagués necessitat de més aparcament. Durant aquestes setmanes de confinament, només n'havien pogut fer ús els seus abonats.

Mentre duri l'estat d'alarma, els horaris seran els següents:

Quatre Cantons: de dilluns a dissabte de 7 a 22 hores

Puigmercadal: de dilluns a dissabte de 7.15 a 21.45 hores

Centre Històric: de dilluns a dissabte de 7.30 a 21 hores