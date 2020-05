Tres morts més a Manresa i una a Berga eleven a 255 les víctimes per la pandèmia

Un altre dia més, i ja són 47 seguits amb víctimes mortals als centres assistencials de Manresa, que acumulen un total de 216 per l'epidèmia del coronavirus. Ahir hi va haver una altra mort a l'hospital de Berga, la 39a, i entre les dues capitals en sumen 255.

A les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu, de Manresa, hi havia ahir 88 persones ingressades per Covid-19. No hi va haver cap nou ingrés i una persona que havia donat positiu per Covid-19 avui ha obtingut el resultat negatiu.

Ahir van morir dues persones ingressades en una de les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu, amb què la xifra total de defuncions és de 54.

Es va donar una alta a domicili. D'altra banda, hi ha 10 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa.

A la Fundació Althaia ahir es va haver de lamentar un nou traspàs, i ja en són 162.

La dada positiva és que tenia 48 ingressats confirmats de coronavirus, i n'havia arribat a tenir prop de tres-cents. També hi ha una quinzena d'ingressats que esperen el resultat de la prova.

Els ingressats a Althaia i a Sant Andreu sumen 136.

Althaia ha donat fins ara 913 altes, que, sumades a les 16 de Sant Andreu, són 929, una xifra que cada dia s'acosta més al miler.

Un mort més a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 38 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid19. En les últimes hores hi havia hagut una nova defunció –en total se n'han comptabilitzat 39– i es va donar una nova alta a domicili.

Quant a professionals, es van donar dues noves altes



58.000 positius a Catalunya

Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat abans de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut 58.559 casos positius de coronavirus i 147.784 persones que han presentat símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 6.247 persones, una xifra que les funeràries eleven fins a 10.785 persones. D'aquestes, 3.155 han mort en una residència, 140 en un centre sociosanitari i 593 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia, 3.911 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 518. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.940 són professionals sanitaris, mentre que 4.745 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

S'han comptabilitzat 32.716 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total d'11.747 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 30.047 són casos sospitosos.



Repunt de morts a l'Estat

L'Estat espanyol ha sumat 244 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del ministeri de Sanitat facilitades ahir. La xifra torna a estar per sobre dels 200 morts, després que en els darrers dies s'hagués situat per sota, i es manté la tendència al repunt ja registrat aquest dimarts, quan es van comptabilitzar 185 noves víctimes.

El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.857 persones. D'altra banda, es van comptabilitzar 685 nous positius –153 a Catalunya–, per sota dels 867 d'aquest dilluns. En total hi ha 220.325 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va lamentar el «petit increment» en defuncions, però va indicar que l'evolució en la majoria de comunitats autònomes «no és dolenta».

Sobre el fet que no coincideixen moltes de les dades que fa públiques el ministeri de Sanitat, Simón va insistir que és conseqüència del fet que les comunitats estan corregint sèries de dades pel retard en la notificació d'alguns casos. Ha augurat, però, que això «s'estabilitzarà en breu».

D'altra banda, va indicar que la xifra de nous sanitaris contagiats, 202, responia al fet que s'estan fent les proves en zones de risc de contagi, com són els centres hospitalaris, i que en molts casos es tracta de proves serològiques que donen com a resultat positius que potser no són del moment però que han de quedar registrats.

Pel que fa a la xifra de persones que han estat hospitalitzades, en les 24 hores anteriors hi va haver 857 noves hospitalitzacions, amb les quals s'arriba als 120.466 casos que han hagut de ser ingressats. N'hi ha 51 que ho han fet a les unitats de cures intensives (UCI).