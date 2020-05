El concert per ajudar la PAHC Bages a pagar els 20.000 euros de multa serà online

El concert de Xavi Sarrià per ajudar a la PAHC Bages a pagar els 20.000 euros de multa per aturar un desnonament serà online. S'havia de celebrar el proper dia 15 de maig a la Sala Stroika. Davant la situació actual, han informat des de la PAHC, es farà per la plataforma TickEtic. Les persones que van adquirir les entrades rebran un correu electrònic amb les instruccions per seguir-lo i, la resta, les podrà adquirir a la web per un cost de tres euros. Tots els fons adquirits –Sarrià actuarà altruistament- serviran per pagar la sanció.

El desnonament pel qual ara la PAHC Bages s'enfronta a la multa va tenir lloc al barri de la Sagrada Família el març de 2019. Els Mossos van identificar a 30 activistes, que hauran de pagar, cadascun, 600 euros. Es tracta d'una de les sancions més altes de l'Estat per aquest tipus d'accions en aplicació de la coneguda com a 'Llei Mordassa'.