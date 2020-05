L'Ajuntament força la concessionària de la zona blava de Manresa a retirar l'ERTO

L'Ajuntament de Manresa va comunicar ahir que ha forçat que l'empresa concessionària de la zona blava retiri l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i es comprometi a complementar fins al 100% els salaris pendents a la plantilla.

Després que el govern municipal tingués constància, la setmana passada, que Estacionamientos y Servicios (Eysa) havia presentat un ERTO el 16 de març passat, s'han fet gestions amb l'empresa per exigir-li una solució a la situació creada, la restitució de la situació laboral del personal afectat i el cobrament íntegre dels sous.

Finalment, dimecres Eysa va comunicar als treballadors la retirada de l'ERTO i s'ha compromès amb l'Ajuntament a completar fins al 100% dels salaris pendents, de manera que el personal percebrà la mateixa quantitat que si no s'hagués aplicat l'expedient de regulació.

El govern de l'Ajuntament de Manresa va exigir solucions immediates a l'empresa Estacionamientos y Servicios (Eysa), concessionària del servei d'aparcament en superfície (zona blava), després que la setmana passada tingués coneixement que feia més d'un mes que havia presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectava els seus treballadors a Manresa.



Compensacions

L'equip de govern municipal va manifestar la seva sorpresa en tenir coneixement de l'ERTO, durant el darrer ple municipal, tenint en compte que, malgrat la suspensió del servei d'aparcament en superfície amb motiu de la pandèmia del coronavirus, el consistori s'havia compromès amb l'empresa a dur a terme les compensacions econòmiques pertinents, incloent-hi les despeses de personal.

Per aquest motiu, immediatament el govern municipal va iniciar les gestions pertinents per assegurar que el personal de l'empresa que presta serveis municipals no es veiés afectat per la situació.

L'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa lamenta «la situació d'angoixa i incertesa que ha patit la plantilla d'Eysa a Manresa les darreres setmanes» i, sobretot, que l'aplicació d'aquest ERTO hagi impedit que el personal cobrés la nòmina del mes passat, però celebra la resolució satisfactòria de la situació.

Així mateix, es compromet a vetllar perquè l'empresa efectivament compleixi el que ha anunciat i el personal recuperi els salaris no percebuts.

Es dona la circumstància que dimecres el grup municipal Fem Manresa va fer públic un comunicat en què denunciava la falta de fiscalització de les concessions per part de l'equip de govern.

La candidatura es mostrava preocupada «davant el desconeixement de l'Ajuntament fins al 30 d'abril» que Eysa havia presentat un ERTO el 16 de març, «i la manca de supervisió de les condicions de les treballadores subcontractades».

Fem Manresa creu que si no hagués formulat la pregunta de si Eysa havia fet un ERTO a la seva plantilla al regidor d'Urbanisme i Mobilitat «és probable que encara ara l'equip de govern no fos coneixedor d'aquesta situació en què es troben els que, cal recordar, són treballadors indirectes de l'Ajuntament».