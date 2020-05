L'Ajuntament de Manresa prestarà atenció presencial a partir de dilluns

L'Ajuntament de Manresa reprendrà a partir de dilluns vinent, 11 de maig, l'atenció presencial a diversos serveis municipals, que es farà únicament mitjançant un sistema de cita prèvia per garantir el distanciament necessari.

La represa de l'activitat seguirà totes les mesures que han estat dictades amb relació a la covid-19 per tal de garantir la seguretat tant de la ciutadania com del personal de l'Ajuntament enfront del virus.

Els serveis que reprenen l'atenció presencial són l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d'Atenció Integral (SAI LGTBI), els quatre Equips Bàsics de Serveis Socials (EBAS), el Servei d'Acollida i l'Oficina Jove del Bages.

L'Ajuntament de Manresa ha habilitat un espai a la web municipal en el qual es podran consultar tots els serveis municipals que ofereixen cita prèvia.



OAC i OAE

Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia a través del telèfon (010 / 93 878 23 01) o de l'apartat específic del web municipal. També es podrà demanar la cita de manera presencial a l'exterior de l'OAC, on hi hauran dues persones que oferiran assessorament i vetllaran pel correcte compliment de les mesures i perquè no s'accedeixi el volum de persones permès. Les oficines estaran obertes els dilluns de 9 a 18 hores i de dimarts a divendres de 9 a 15 hores. S'oferiran tots els serveis habituals.



CIO



Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través del correu cio@ajmanresa.cato dels telèfons 93 877 64 90 i 676 686 914, de 9 a 14 hores. També es pot sol·licitar enviant un missatge de Telegram o Whats App al 676 686 914.



CEDEM



Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través del correu cedem@ajmanresa.cato dels telèfons 93 878 76 25 i 679 191 576, de 9 a 14 hores. També es pot sol·licitar enviant un missatge de Telegram o Whats App al 679 191 576.



SIAD



Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través del correu siad@ajmanresa.cat, del telèfon 93 875 23 10 o enviant un Whats App al 676 616 554, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i dilluns i dijous de 15 a 19 hores.



SAI LGTBI



Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través del correu sai@ajmanresa.cato del telèfon 93 875 23 10, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i dilluns i dijous de 15 a 19 hores.



Oficina Jove del Bages



Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través del correu bages@oficinajove.cat, del telèfon 93 877 13 60 o enviant un Whats App al 676 664 142. L'atenció presencial es farà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

EBAS i Servei d'Acollida

Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia telefònicament i es valorarà la urgència de cada petició. Els telèfons són:

-EBAS Llevant: 93 878 40 00

-EBAS Centre: 93 872 45 98

-EBAS Ponent: 93 872 24 77

-EBAS Nord: 93 878 43 40

-Unitat d'Acollida: 93 878 24 84