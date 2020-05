Una nova víctima mortal a Althaia mostra que dijous va ser una excepció

Si ahir informàvem que per primer cop en 48 dies no hi havia víctimes mortals pel coronavirus als centres assistencials manresans, avui toca reflexar una nova mort a Althaia, el que eleva el total de defuncions per la Covid en els centres que gestiona a 163.

L'altra cara de la moneda és una nova rebaixa en el nombre d'ingressats positius de la Covid-19, que són actualment 37. A més hi ha una vintena que esperen el resultat de la prova.

Una altra xifra positiva és l'augment d'altes de persones que han superat la malaltia i que són ja 935, sis més que el dia anterior.