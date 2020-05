Primera jornada sense morts en 48 dies per la Covid als hospitals de Manresa

Notícia molt positiva sobre l'evolució de la pandèmia. Després de 47 dies seguits amb víctimes mortals als centres assistencials de Manresa, ahir no es va registrar cap mort ni a Althaia ni a Sant Andreu.

El 48è dia va ser el bo. Segons les dades facilitades ahir pels centres assistencials, el nombre de defuncions es manté en 216, 162 a Althaia i 54 a Sant Andreu.

Pel que fa als ingressats, la xifra continua baixant i n'hi ha 126, 43 a Althaia -més una vintena pendent de prova- i 83 a Sant Andreu.

Quant a les altes acumulades, en són 945, de les quals 929 donades per Althaia i 16 per l'Hospital de Sant Andreu.



Una altra mort a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 33 pacients ingressats positius de la prova de la Covid-19 i es va haver de lamentar una nova defunció, que dona un total acumulat de quaranta a causa de l'epidèmia.

L'hospital berguedà va donar ahir vuit noves altes a domicili. Quant a professionals, hi va haver dues noves altes.



Nou cas a la Cerdanya

Després de tretze dies consecutius sense cap positiu per coronavirus a l'Hospital de Cerdanya, ahir hi havia ingressat un nou cas confirmat de Covid-19 i dos més que són sospitosos i estan pendents de resultats. Des de l'inici de la pandèmia se n'han detectat fins a 48, dels quals 35 han requerit hospitalització. En aquest període s'ha produït una víctima mortal, s'han efectuat sis trasllats i s'han donat 30 altes.



Desescalada a la Seu d'Urgell

A la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell continuen sense nous casos i s'ha recuperat la primera planta per a malalts no Covid-19, incloent-hi el niu per a nadons. A més, tenen previst reubicar en breu els llits de crítics fora de la zona quirúrgica per poder disposar d'una sala d'operacions i de la de parts.



483 malalts greus a Catalunya

Segons les darreres disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut 59.621 casos positius confirmats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i 157.113 casos possibles d'infecció.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positius de la Covid-19 o bé com a sospitosos, un total de 6.286 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 10.831. D'aquestes, 3.178 han mort en una residència, 140 en un centre sociosanitari i 595 a casa. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia, 3.921 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 483.

A més a més, del nombre total de positius arreu del país, 8.948 són professionals sanitaris, mentre que 4.615 són professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. S'han comptabilitzat 33.241 altes hospitalàries.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.245 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos.



213 morts més a l'Estat

L'Estat espanyol havia sumat ahir 213 morts per coronavirus en les 24 hores anteriors, segons dades del ministeri de Sanitat. La xifra suposa un petit descens respecte de dimecres, quan en van ser 244, però es manté per sobre dels 200 morts diaris.

La xifra total de morts des de l'inici de la crisi ha superat els 26.000, amb un total de 26.070. Es van comptabilitzar 754 nous positius -266 a Catalunya-, per sobre dels 685 de dimecres. En total hi ha 221.447 positius per coronavirus confirmats amb PCR.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va indicar que hi ha una «línia descendent amb ondulacions» en el nombre de defuncions.

Va afegir que ara per ara no s'ha detectat cap efecte de l'inici de les mesures de desconfinament que es van iniciar el 2 de maig i que en els propers dos o tres dies s'haurien de veure si és que es produeixen. «No s'ha observat res per ara, mantenim les tendències descendents i en els propers dies haurem de valorar amb més consistència aquest no efecte i veure si en té algun», va dir.

D'altra banda, va indicar que encara és d'hora per avançar resultats dels estudis serològics.