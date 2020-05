Santa Coloma de Queralt, al ritme de la Catalunya Central

? La Conca de Barberà podria tenir diversos municipis en fase 0 i una altra part en fase 1 si s'aprova la proposta de la Generalitat d'aquesta etapa inicial de desconfinament. Santa Maria de Queralt, Conesa, Savallà del Comtat, les Piles, Vall-fogona de Riucorb, Pontils i Llorac són pobles que sanitàriament depenen de la Catalunya Central.

El municipi de Santa Coloma, amb prop de 2.700 veïns, ho encaixa amb escepticisme. «Si hem d'esperar 15 dies més, doncs ens esperarem, ves quin remei», afirmava ahir l'alcalde, Ramon Mullerat. El batlle discrepa dels límits, els provincials i els de les regions sanitàries. «Ni que tallessin per Catalunya... tot és molt complicat, això dels límits es va inventar per facilitar la burocràcia, no a les persones; jo deixaria circular pertot arreu», sentencia.

Si Santa Coloma de Queralt es manté en la fase 0, no podrien obrir els bars ni la pista de pàdel que hi ha al poble.