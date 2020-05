S'obre al públic la nova passera de Can Poc Oli de Manresa

Manresa ja és molt més a prop de la seva Anella Verda. I això és gràcies a l'existència de la nova passera de Can Poc Oli. La nova infraestructura, que es va acabar de construir a mitjans març —just dies abans d'iniciar-se el confinament— permet arribar en només mitja hora al tram baix de la riera de Rajadell i gaudir, així, del patrimoni de pedra seca que acumula, dels gorgs i d'altres valors que aquest curs fluvial reuneix.

El projecte va ser escollit en el pressupost participatiu de Manresa del 2016, a proposta de l'Escola Agrària de Manresa, la Institució Catalana d'Història Natural, Meandre, el Centre Excursionista Comarca de Bages i L'Era Espai de Recursos Agroecològic. Les obres van començar l'estiu de l'any passat però van quedar aturades setmanes per problemes d'infiltracions, tal com ja va explicar aquest diari.

Davant la impossibilitat d'organitzar una caminada col·lectiva per donar a conèixer la passera —a causa de les mesures de distanciament social per combatre la covid-19— les entitats proposants del projecte animen a la ciutadania a descobrir-la pel seu compte.

Es recomana sortir de la plaça de la Reforma i recórrer el riu Cardener pel marge esquerre, tot passant per la font de Sant Pau i per sota de la fàbrica Blanca i Vermella. La passera permet travessar el riu a l'alçada del viaducte de la C-55 i el connecta amb el tram baix de la riera de Rajadell. La caminada segueix paral·lela a aquesta riera i, arribats al gorg de les Escaletes, es pot agafar el camí de retorn cap a la torre Santa Caterina, i d'aquí al centre de la ciutat.

La passera de can Poc Oli és aigües avall del viaducte de Can Poc Oli de la carretera C-55 i a tocar del calaix de formigó que protegeix els tubs del sifó del col·lector general d'aigües residuals que alimenta la planta depuradora de Manresa. El curs del riu en aquest tram és molt planer i les vores de la llera estan ocupades en bona part per un canyar, però també s'hi pot observar vegetació de ribera com àlbers, pollancres i freixes de fulla petita. En destaca la bonica albereda de Can Poc Oli, situada a la desembocadura de la riera de Rajadell, que ocupa una superfície de poc més d'una hectàrea.

La nova infraestructura permet lligar els itineraris de l'Anella Verda entre el tram més baix de la riera de Rajadell i l'àrea del Malbalç (el PR C-130, M2. Riera de Rajadell i M4.Del Cardener al Llobregat) sense haver de passar pel voral estret i desavinent del llarg pont de la carretera C-55, com fins ara. També permet accedir fàcilment a la zona dels Comtals i a la serra de Montlleó, amb un solell ple de feixes d'oliveres d'un alt interès.

El projecte ha consistit en l'execució d'una estructura de formigó armat, de 35 metres de longitud i 2 d'ample, que forma un gual per al pas dels vianants entre les dues ribes del riu. Se situa a una altura d'un metre de la cota habitual de l'aigua. Això vol dir que, d'acord amb les dades de cabal del riu Cardener facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, el gual serà operatiu uns 354 dies l'any.

L'obra també ha permès adequar l'accés a la nova passera pels seus dos extrems. A banda i banda, s'hi han executat esculleres de protecció i s'hi ha adequat un camí d'accés. El pressupost ha estat de 63.579 euros. L'Ajuntament ha complementat els 50.000 euros que hi havia previstos per a aquest projecte.