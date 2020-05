Desmantellat a Manresa un cultiu de marihuana

La Guàrdia Civil ha desmantellat a Manresa el cultiu 'indoor' on es produïa la marihuana intervinguda l'1 de maig en una falsa furgoneta de servei urgent a farmàcies durant l'estat d'alarma. El cultiu estava situat en una nau agrícola situada prop de la riera Suanya de la capital del Bages i els agents hi van trobar 75 quilos de droga, material de cultiu i processat. L'operatiu policial es va fer el 6 de maig i va permetre detenir un tercer integrant de la banda criminal, que la Guàrdia Civil dona per desmantellada. A l'arrestat se l'acusa de tràfic de drogues i frau elèctric. Els altres dos membres de l'organització van ser arrestats l'1 de maig, quan van ser enxampats mentre transportaven 46 quilos de marihuana amb la furgoneta.

La investigació de la Guàrdia Civil ha permès saber que aquesta organització criminal s'estava refent de la intervenció de l'1 de maig per seguir transportant i venent droga. Amb la detenció d'aquesta tercera persona, un home de nacionalitat espanyola i veí de Ripollet, el cos dona la banda per desarticulada. Els dos detinguts fa una setmana també estan acusats d'un delicte contra la salut pública i han estat denunciats administrativament per vulnerar el decret de l'estat d'alarma. Les diligències de la Guàrdia Civil seran entregades al jutjat de Guàrdia de Manresa.