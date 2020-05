Els hospitals de Manresa registren tres morts més i la xifra de víctimes s'eleva a 220

Tres pacients infectats de coronavirus han mort en les darreres 24 hores en els hospitals de Manresa, segons el recompte d'aquest dissabte. Aquesta xifra eleva a 220 el nombre de víctimes mortals per la Covid-19 als centres mèdics de la capital del Bages des que va començar la crisi sanitària. Dues de les defuncions de les últimes hores han tingut lloc als centres de a Fundació Althaia –que gestiona el Sant Jon de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Sanitari–, mentre que a l'Hospital de Sant Andreu ha perdut la vida un pacient.

Aquest dissabte encara hi ha 112 pacients ingressats a Manresa que estan infectats pel virus i, a part, n'hi ha vint als centres d'Althaia estan pendents de saber si donen positiu. Al Sant Andreu hi ha 76 ingressats a les diferents unitats d'aïllament mentre que a Althaia n'hi ha 36, segons les dades que han facilitat els mateixos centres. Això significa que hi ha tres pacients hospitalitzats menys que el dia anterior.

Als hospitals d'Althaia hi ha hagut dues altes en les darreres hores i, per tant, el total de pacient que han pogut marxar cap a casa s'eleva a 937. Al centre de Sant Andreu s'ha donat una alta a domicili aquest dissabte. A més, en aquest hospital hi ha dos treballadors que han donat positiu de Covid-19 i estan aïllats als seus domicilis.