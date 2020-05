L'Ajuntament recupera dilluns l'atenció presencial de 12 serveis

L'Ajuntament de Manresa reprèn a partir de dilluns l'atenció presencial a diversos serveis municipals, que es farà únicament mitjançant un sistema de cita prèvia per garantir el distanciament necessari.



Els serveis que reprenen l'atenció presencial són l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d'Atenció Integral (SAI LGTBI), els quatre Equips Bàsics de Serveis Socials (EBAS), el Servei d'Acollida i l'Oficina Jove del Bages. Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia a través del telèfon (010 / 93 878 23 01) o de l'apartat específic del web municipal. També es podrà demanar la cita de manera presencial a l'exterior de l'OAC, on hi hauran dues persones que oferiran assessorament i vetllaran pel correcte compliment de les mesures i perquè no s'accedeixi el volum de persones permès. Les oficines estaran obertes els dilluns de 9 a 18 hores i de dimarts a divendres de 9 a 15 hores. S'oferiran tots els serveis habituals. La represa de l'activitat seguirà totes les mesures que han estat dictades.