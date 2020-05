«L'oncologia no entén de coronavirus»

«L'oncologia no entén de coronavirus. El pacient oncològic ha de continuar sent atès, i durant la pandèmia hem garantit l'assistència dels malalts, però fent canvis estructurals i de funcionament» , explica la cap del servei d'Oncologia de la Fundació Althaia, Montserrat Domènech.



Un d'aquests canvis ha sigut el tancament de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia per posar l'espai a disposició de malalts de la Covid-19. Aquesta setmana ja s'ha recuperat la normalitat, però durant el punt àlgid de la pandèmia els pacients amb càncer que havien de rebre tractament ho feien en una de les sales d'espera de consultes externes. «En 12 hores hi van muntar un nou hospital de dia», remarca.



Professionalment també hi ha hagut canvis, comenta. Metges d'Oncologia han prestat serveis a pacients de la Covid-19, com infermeres. «Com que Oncologia és una infermeria molt especialitzada», dues professionals que s'havien jubilat recentment es van reincorporar al seu lloc de treball durant uns dies, i això «ens ha permès tenir continuïtat pel que fa a recursos humans».



També s'han incrementat les visites telemàtiques. «Sempre hem treballat amb presència física, «però ens hem adaptat a la crisi». Les primeres visites, explica, sempre han sigut presencials, però les següents s'han dut a terme de manera telemàtica. «L'únic que, si detectàvem alguna cosa, fèiem venir el pacient».

Sense acompanyants



A consultes externes d'Oncologia tampoc no es deixen entrar acompanyants tret de la primera visita. «Costa, però s'ha d'evitar al màxim el risc. Més que per nosaltres, pels pacients», afirma Domènech, tenint en compte que hi ha estudis que indiquen que el pacient oncològic en tractament té més risc de contreure la Covid-19 i tenir una mortalitat més elevada. «Ho diuen diversos informes i nosaltres ho hem patit. Hem tingut 11 pacients del servei ingressats amb pneumònia, i la mortalitat ha sigut d'un 25 %».

Cinquanta visites menys



Domènech també destaca que durant els dies de més pressió del coronavirus es van reduir d'una forma significativa les primeres visites. Si a l'abril de fa un any es van fer 110 primeres visites de casos sospitosos de patir càncer, aquest passat abril se'n van dur a terme 60. Són cinquanta menys. «Jo crec que el propi pacient, per por o pel motiu que sigui, no anava a la consulta ni a la de primària», opina Domènech.



Això fa preveure que els pròxims mesos, sobretot quan primària ja estigui funcionant al 100%, s'incrementin més de l'habitual el nombre de primeres visites a Oncologia. «Aquesta disminució que hem tingut a l'abril serà l'increment que tindrem els pròxims dos mesos». S'ha previst generar més espais i recursos per fer-hi front.



«Un cop arribaven el diagnòstic era molt ràpid. El programa de diagnòstic ràpid no s'ha aturat, igual que les intervencions quirúrgiques preferents. S'han mantingut tot i que una part del bloc quirúrgic de l'Hospital de Sant Joan de Déu està ocupat per pacients Covid. El postperatori el fan a la Clínica de Sant Josep. «Els pacients que queden seran prioritaris», assegura Domènech.



Sí que s'ha paralitzat el cribratge de càncer de mama i càncer de còlon que fa temps que es duia a terme per detectar casos el més aviat possible, així com alguns assajos clínics amb els quals col·laborava Althaia.



Segons Domènech, «malauradament de totes les crisi se n'aprèn. Una de les coses importants és la telemedicina. Ara que hem de mantenir tota l'activitat però amb distàncies, ha vingut per quedar-se». També «fer proves que realment aporten valor a la pràctica clínica».