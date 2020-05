Manresa repartirà 2.000 tiquets d'aparcament i bus i reactiva la zona blava

L'Ajuntament de Manresa torna a posar en servei la zona blava, taronja i verda de la ciutat a partir d'aquest dilluns 11 de maig. A la vegada, es posen en circulació 2.000 vals d'aparcament gratuït per valor d'un euro (vàlids per més de mitja hora) que es distribuiran entre els clients i clientes dels comerços. La UBIC s'encarregarà de fer-ne el repartiment, segons va explicar ahir l'ajuntament en un comunicat. La zona blava va aturar el servei el 16 de març amb l'objectiu d'evitar desplaçaments. Ara, l'increment progressiu de la mobilitat i l'inici de la reactivació de l'activitat econòmica el consistori considera necessari que hi torni a haver espais disponibles per a l'aparcament en rotació al centre de la ciutat.



Per tal que els parquímetres estiguin en correctes condicions d'higiene, s'ha establert amb l'empresa concessionària un protocol de neteja i desinfecció especial, si bé es recomana utilitzar l'aplicació mòbil (app) del servei. L'Ajuntament de Manresa augmenta la promoció del transport públic urbà amb el repartiment de 2.000 targetes de dos viatges gratuïts (T2). L'objectiu és facilitar els desplaçaments dels barris al centre de la ciutat, sigui per motius de treball o per fer compres.