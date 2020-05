Només onze dies l'any no es podrà creuar la passera de Can Poc Oli

Imatge de ciclistes travessant la passera de Can Poc Oli

La passera de Can Poc Oli, que va quedar operativa just dies abans d'iniciar-se el confinament, es podrà creuar 354 dies l'any d'acord amb les dades de cabal del riu Cardener facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'estructura de formigó armat, de 35 metres de longitud i 2 d'ample, forma un gual per al pas dels vianants, corredors i ciclistes entre les dues ribes del riu. És aigües avall del viaducte de Can Poc Oli de la carretera C-55 i a tocar del calaix de formigó que protegeix els tubs del sifó del col·lector general d'aigües residuals que alimenta la depuradora.

És el resultat d'un projecte triat en el pressupost participatiu del 2016, a proposta de l'Escola Agrària de Manresa, la Institució Catalana d'Història Natural, Meandre, el Centre Excursionista Comarca de Bages i L'Era Espai de Recursos Agroecològic.

Davant la impossibilitat d'organitzar una caminada col·lectiva per donar a conèixer la passera les entitats proposants del projecte animen a la ciutadania a descobrir-la pel seu compte.

Es recomana sortir de la plaça de la Reforma i recórrer el riu Cardener pel marge esquerre, tot passant per la font de Sant Pau i per sota de la fàbrica Blanca i Vermella. La passera permet travessar el riu a l'alçada del viaducte de la C-55 i el connecta amb el tram baix de la riera de Rajadell. La caminada segueix paral·lela a aquesta riera i, arribats al gorg de les Escaletes, es pot agafar el camí de retorn cap a la torre Santa Caterina.