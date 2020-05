El taxi preveu un llarg període per arribar a una situació similar a la d'abans del confinament

El sector del taxi ha estat durament afectat per la situació actual, ja que el confinament ha suposat una dràstica reducció dels desplaçaments, inclosos els que es feien amb taxi. Un exemple que ho il·lustra bé és el de Manel Barea. En declaracions a Regió7 ho exemplifica explicant que aquest divendres al matí ha fet només tres serveis, un dels quals molt curt, quan l'habitual en un matí era fer-ne una desena. També destaca que serveis més llargs, com per exemple viatges a Barcelona, han quedat reduïts a la mínima expressió.



Pel que fa al futur del sector, Barea no preveu que els propers mesos siguin millors que ara i assegura que en el seu cas dona «l'any per perdut». I creu que la recuperació va per llarg: «cal que la gent pugui tornar a viatjar i ara té por. No hi ha moviment enlloc, ni a l'estació d'autobusos, on hi entren pocs busos i molt buits, ni a la Renfe on cal estar-s'hi hores per fer un servei».



També creu que dificultarà la recuperació del sector, el fet que les discoteques, que generen una part important dels serveis del cap de setmana, quan obrin només ho puguin fer al 30% de la seva capacitat, cas similar al de l'hostaleria, que també aporta serveis al taxi però que obrirà a mig gas.