Tornen les defuncions als hospitals de Manresa després de l'excepció de dijous

Si ahir informàvem que per primer cop en 48 dies no hi havia víctimes mortals pel coronavirus als centres assistencials manresans, avui toca reflectir una nova mort a Althaia, el que eleva el total de defuncions per la Covid en els centres que gestiona a 163.



L'altra cara de la moneda és una nova rebaixa en el nombre d'ingressats positius de la Covid-19, que actualment en són 37, el dia anterior eren 43. A més hi ha una vintena que esperen el resultat de la prova. En correspondència, hi va haver sis noves altes que ja en són un total de 935.



A l'hospital de Sant Andreu ahir no es va haver de lamentar cap nova mort per l'epidèmia i es manté en 54.



Hi havia 78 persones ingressades per Covid-19 a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.



Cinc persones que havien estat positiu per Covid-19 ahir van obtenir el resultat negatiu i van ser donades d'alta.



D'altra banda, hi havia 2 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa.



Emotiu reconeixement a Berga



L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 29 pacients ingressats que han donat positiu a la prova del Covid19. En les últimes hores no hi va haver cap defunció i s'havien donat cinc noves altes a domicili. Quant a professionals, no hi ha hagut variacions.



L'hospital va fer un emotiu acte per reconèixer a tots els professionals que els darrers mesos s'han incorporat a l'equip del centre per ajudar a fer front a la crisi del Covid-19. Des del centre se'ls ha volgut agrair la predisposició, implicació i professionalitat que han tingut durant tot aquest temps i el fet d'haver fet pinya amb la resta de professionals per combatre uns moments tan difícils.



En total han estat més d'una trentena entre facultatius, diplomats d'infermeria i auxiliars. Se'ls ha lliurat un obsequi en record i agraïment a la seva tasca, i han rebut els aplaudiments de tots els seus companys que els esperaven a l'exterior de l'hospital.

164.000 casos possibles



Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi ha 60.007 casos positius de coronavirus i 164.117 possibles.



Fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 6.344 persones. Pel que fa a les funeràries comptabilitzen 10.965 persones mortes amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.228 han mort a una residència, 142 a un centre sociosanitari i 599 al domicili. Hi ha hagut 33.679 altes. A les residències de gent gran, 12.329 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 33.570 són casos sospitosos.

Repunt a l'Estat



L'Estat espanyol va registrar un lleuger repunt de defuncions, amb 229 en 24 hores, i continuava per sobre de les 200 morts diàries per tercer dia consecutiu, segons les dades difoses ahir pel Ministeri de Sanitat.



El total de morts per coronavirus ja era de 26.299. Els nous positius diaris també havien crescut i es van detectar 1.095 casos confirmats amb PCR en un dia.



Des de l'inici de la crisi s'han detectat 222.857 contagis amb prova PCR mentre que són 260.117 les persones que han donat positiu comptant els testos d'anticossos.



El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va afirmar que les dades mostren «tendències equivalents» a les dels últims dies.