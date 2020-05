Els centres de la Fundació Althaia de Manresa no registren cap defunció en les darreres 24 hores

Els tres equipaments de la Fundació Althaia -Hospital de Sant Joan de Déu, Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari- no han registrat cap defunció durant el darrer dia, una bona notícia a la qual s'hi han de sumar les quatre noves altres que fan elevar el total a 941 pacients que han pogut marxar a casa.

Segons dades facilitades per Althaia aquest diumenge a mitja tarda, a hores d'ara hi ha 37 pacients ingressats comprovats i una vintena més que estan pendents de resultats per saber si tenen la Covid-19.