«Des de primera hora ja repartim cafès a treballadors dels establiments propers»

El bar Renacer del carrer Sant Cristòfol de Manresa ha fet honor al seu nom dos cops en poc temps: el primer, amb l'obertura del 9 de desembre, en un local que ha tingut un munt d'inquilins en les darreres dècades; el segon, quan amb el decret de confinament es va haver de reinventar i començar a servir menjar per emportar-se i per repartir a domicili. «Dijous passat vam fer trenta-dues paelles i tres fideuàs», recordaven ahir al migdia Mònica Lozano i Josep Manuel Sánchez: «No vaig sortir de la cuina en tot el dia», hi afegia aquest darrer, que s'encarrega de les tasques de la cuina.



El Renacer ha trigat poc a fer-se notar en un indret amb un teixit comercial i de serveis molt divers. «Cada matí, ben d'hora, a les 9, ja reparteixo cafès a diferents establiments de la zona, baixen les caixeres del supermercat, porto els gots als centres mèdics...», explicava Lozano, satisfeta de la bona acollida d'un local que porta el nom que porta perquè té una significació especial per als seus dos responsables, a qui la vida va unir després d'algunes males experiències personals prèvies. Se'ls nota entusiasmats amb la feinada que tenen fins i tot en un moment tan estrany, però van agafar el toro per les banyes i ofereixen des de menús de 10 euros fins a tapes i entrepans freds i calents. «Mira, mira», comentava el Josep Manel tot lluint una paella que feia un aspecte excel·lent, amb una olor penetrant.



L'accés al local està vedat a la clientela, que rep la seva comanda a peu de carrer per evitar situacions de contagi. Quan es pugui, però, tenen clar que obriran encara que sigui amb les restriccions de la capacitat anunciades. «Estem contents perquè està venint molta gent del barri», reconeixia Lozano, queixosa només de les traves que posa l'Ajuntament per posar una terrassa.