«Havíem fet pràcticament dos anys molt bons i, de cop, un mes i deu dies d'ingrés zero»

La cuina de Cal Spaguetti funciona a tot drap des de fa una setmana: en el moment que va reobrir el negoci després d'estar un més i mig parat, les comandes han inundat l'aplicació i la web que l'establiment ha posat a disposició de la clientela per encarregar menjar i anar-lo a buscar al local del car-rer de la Indústria de Manresa o bé rebre'l a casa amb un dels dos taxis als quals recorre Ramon Duocastella, que porta el negoci juntament amb la seva dona, Laura Girbau. «Als nostres menjadors hi caben unes 110 persones», explicava el cuiner aquest dijous mentre preparava una comanda per a una família de quatre persones: «Ara, hem hagut de muntar un circuit dins del local perquè el client pugui venir i recollir la comanda a través d'una mampara que hem instal·lat».



Un arròs melós amb chimichurri, uns capelletti de bolets o el llom de bacallà fan venir salivera: no és en va que durant els primers dies de reobertura Duocastella preparava una trentena de paquets amb àpats per a diverses persones en només unes quantes hores. «És una qüestió de subsistència, o això, o a casa», admetia el responsable de l'establiment, on abans de l'aturada treballaven catorze persones.



«Tot això ens ha enxampat en un moment en què havíem fet un any i mig, potser dos, molts bons, de molta feina», explicava Duocastella: «I, de cop i volta, durant un mes i deu dies, ingrés zero». A més, «nosaltres, al febrer ja tanquem habitualment quinze dies. Fas números i t'adones que aquest any hem pogut treballar ben poc».



Cal Spaguetti té clar que quan es pugui obrir, encara que sigui amb un 30 % de la capacitat, podrà recuperar alguns treballadors, però no tots. «Si no, no seria rendible», explicava, imaginant, però, diverses solucions, com ara fer dos torns.