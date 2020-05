El menjar per endur-se triomfa a Manresa

Mònica Lozano es va emocionar el dia que va portar a una àvia la paella que havien encomanat i pagat els seus fills per a ella, a qui fa massa dies que no veuen. «Quant t'he de pagar?», recorda que va dir la se-nyora a una de les responsables del bar Renacer de Manresa: «Li vaig haver d'explicar que era un regal dels seus familiars i li va fer molta il·lusió». No totes les històries que hi ha al darrere dels esforços que està fent el sector de la restauració són tan intenses com aquesta, però la progressiva desescalada cap a alguna cosa semblant a la normalitat està obligant tothom a fer mans i mànigues per adaptar-se a allò que requereix aquest moment. Perquè l'alternativa és «perdre diners cada dia», com afegeix Ramon Cabañés, del restaurant Raviolo.



Bars i restaurants van haver d'abaixar la persiana aquell cap de setmana del 14 i 15 de març que ja mai més oblidarem, i només els qui des del primer moment van poder continuar servint menjar per emportar-se van tenir l'oportunitat de mantenir una part del negoci. Però ni tothom hi estava preparat –feien falta mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, mampares...– ni tampoc el clima social era gaire favorable a demanar l'àpat fora de casa en uns primers dies i setmanes en què el confinament va agafar tothom a contrapeu.



Ara, amb l'inici de la fase zero, el panorama ha canviat: bars i restaurants poden obrir el negoci per rebre clients que hi vagin a recollir les comandes fetes prèviament. Fins a la fase 1, no hi haurà la possibilitat d'inaugurar les terrasses. Però, com és sabut des de divendres, la Catalunya Central és una de les sis regions sanitàries del país que encara no poden accedir a aquest següent estadi de desconfinament.



Malgrat aquest impediment, hi ha bars i restaurants que ja han fet el pas i des de dilluns passat aprofiten l'oportunitat de rebre la clientela. I, encara que no tothom s'ha agafat a aquesta oportunitat, els que han tirat endavant estan treballant molt, tal com expliquen els responsables dels quatre establiments de Manresa consultats per aquest diari. Ja siguin entrepans i menús, pollastres a l'ast, arrossos, pizzes, carns o peixos, molts manresans estan optant per alguna cosa semblant a sortir a sopar a fora, sobretot el cap de setmana. Dos dies en què «a nosaltres se'ns quintuplica la feina», explica Ramon Duocastella, del restaurant Cal Spaguetti.



Els primers dies abunda la incertesa, però de moment s'està constatant que hi havia moltes ganes de deixar la cuina pròpia i posar-se en mans expertes. Ramon Fontanet, de pollastres de l'ast Estrada, resumia ahir, primer dia de reobertura, un sentiment comú, no exempt de simpatia: «No sé quants pollastres vendrem; si ens en sobren, ens els haurem de menjar amb patates». Una metàfora i, alhora, una bona opció per dinar, cal dir-ho.

L'Ajuntament pren mesures



El govern municipal de Manresa va anunciar ahir un conjunt de mesures per donar suport al sector de la restauració de la ciutat relacionades amb les terrasses, que podran tornar a donar servei en el moment en què s'entri a la fase 1 del desconfinament. D'entrada, l'ens consistorial modificarà l'Ordenança Fiscal que regula les terrasses per establir una bonificació del 50 % en la taxa fixada per les ocupacions a la via pública, fins al 31 de desembre d'enguany. Així mateix, el pagament no s'haurà de fer abans de començar l'ocupació sinó posteriorment en funció de les taules.



L'Ajuntament també va recordar que es retornarà la part propocional de la taxa de terrasses als establiments que ja l'havien pagat pels dies en què no les han pogut obrir. Una altra mesura és que, mentre durin les limitacions del pla de confinament, es podrà autoritzar el 50% de les taules permeses en anys anteriors. El que es mantindrà igual són els horaris: de 8 del matí a 12 de la nit tots els dies, i 60 minuts més els divendres, els dissabtes i vigílies de festius (i fins a la 1.30 h entre el 23 de juny i l'11 de setembre).