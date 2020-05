Tres morts més als hospitals de Manresa eleven la xifra de víctimes per Covid a 220

Tres pacients infectats de coronavirus van morir ahir als hospitals de Manresa, segons el recompte facilitat pels centres sanitaris. Aquesta xifra eleva a 220 el nombre de víctimes mortals per la Covid-19 als centres mèdics de la capital del Bages des que va començar la crisi sanitària. Dues de les defuncions registrades ahir van tenir lloc als centres de la Fundació Althaia –que gestiona l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari–, i a l'Hospital de Sant Andreu va perdre la vida un pacient.



Ahir encara hi havia 112 pacients ingressats a Manresa infectats pel virus i, a part, n'hi ha vint als centres d'Althaia que estaven pendents de saber si donen positiu en les proves. Al Sant Andreu hi havia 76 ingressats a les diferents unitats d'aïllament, mentre que a Althaia n'hi havia 36, segons les dades dels mateixos centres. Això significa que hi ha tres pacients hospitalitzats menys que el dia anterior.



Als hospitals d'Althaia es van donar ahir dues altes i, per tant, el total de pacients d'aquests centres que han pogut marxar cap a casa s'eleva a 937 de que es va decretar l'estat d'alarma. Al Sant Andreu, els metges va donar una alta ahir. A més, en aquest hospital hi ha dos treballadors que han donat positiu de Covid-19 i estan aïllats als seus domicilis.



Pel que fa a Berga, l'Hospital de Sant Bernabé tenia ahir 28 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid-19 i això vol dir que també en aquest centre sanitari baixa de mica en mica el nombre d'ingressats. A part, no s'hi va registrar cap defunció, i això vol dir que el nombre de morts en aquest centre sanitari de la capital berguedana es manté en 39. Ahir, a més, van donar dues noves altes a domicili.

85 defuncions més a Catalunya



Les morts per Covid-19 registrades per les funeràries catalanes han estat 85, segons les darreres informacions del departament de Salut a l'hora de tancar edició. Són dades que corresponen a divendres. La darrera xifra de defuncions significa que n'hi va haver 49 menys que dijous, fet que deixa la xifra global en 11.050. Fins ara s'han detectat 60.404 casos positius (397 més que dijous) i n'hi ha 168.640 de possibles (4.523 més). La xifra global és de 229.044 (4.920 més). Del total de morts, 3.271 han estat en residència (43 més), 606 a domicili (7 més) i 145 en centre sociosanitari (3 més que dijous). La resta són morts en hospitals o no classificables. Fins ara han mort en centre hospitalari 6.375 persones, 31 més que fa 24 hores. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.



Des de l'inici de l'epidèmia fins divendres, un total de 3.928 persones han estat ingressades de gravetat, 2 més que dijous; actualment són 428, 9 menys. En total s'han comptabilitzat 34.117 altes hospitalàries, 438 més que dijous. Del nombre total de positius arreu del país, 4.261 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 253 menys que aquest dijous. Pel que fa a les residències de gent gran, 12.406 persones han estat confirmades com a positius, 77 més, i 34.067 són casos sospitosos, 497 més. És un total de 46.473 avis residents afectats, 574 més que dijous.



Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.715 persones, entre positius i sospitosos, 2.213 en hospitals, 1.214 en residències i 247 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.562 morts, 1.474 en hospitals i 713 en residències, a banda de 126 en domicilis; i la metropolitana sud s'han registrat 2.141 defuncions, 1.399 en hospitals i 591 en residències. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.311 morts (510 en hospitals, 434 en residències i 106 en domicilis) i a Girona han estat 697 morts (409 en hospitals, 183 en residències i 27 en domicilis).

179 morts a l'Estat



Les morts diàries per coronavirus a Espanya van baixar significativament ahir, que n'eren 179, segons el ministeri de Sanitat. Es tracta de mig centenar de finats menys que els registrats divendres (229). La caiguda del nombre de positius confirmats per PCR en un dia també ha estat rellevant i ahir n'eren 604. Europa, en conjunt, supera les 145.000 morts per coronavirus i suma gairebé 1.230.000 contagis, segons les dades publicades dijous pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Espanya, amb 222.857 positius per coronavirus, continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats. El Regne Unit és el país amb més morts, 31.241.