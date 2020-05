«Vam parar per no posar ningú en risc, però ara la gent ja sap com s'ha d'actuar»

Tenir un negoci a la Baixada dels Drets de Manresa ha estat en els darrers temps una cursa d'obstacles per culpa de les obres que han reasfaltat aquest costerut carrer, l'ensulsiada d'un edifici proper i ara el coronavirus. Però l'olor intensa del pollastre a l'ast és inconfusible i l'Estrada, un negoci que va obrir la mare de Ramon Fontanet el 1968, va obrir portes ahir al matí per primer cop des de la imposició de l'estat d'alarma. Tot esperant els primers clients que ja havien reservat el dinar, el propietari explicava que «fem pollastre però també tenen molta sortida els canelons –els de ceps són molt bons–, les croquetes, la costella, el conill, les patates farcides...». Amb Miki Torras, Clàudia Raja i Eva Pérez formen un equip ben avingut que vol tornar a la normalitat.



L'establiment té dues portes i ahir Laura Nistal, dona del Ramon, donava un cop de mà enganxant cartells per indicar el recor-regut que han de fer els clients per tal de no coincidir i, en tot cas, fer-ho amb la distància de seguretat pertinent. «Com a màxim podem tenir set persones dins del local», anotava Fontanet.



Les diferents reobertures que ha hagut d'afrontar Pollastres a l'ast Estrada els dar-rers anys han requerit el seu temps d'adaptació i en aquesta ocasió no serà diferent. Però s'han preparat, han obert canals digitals perquè la clientela pugui fer les comandes i confien que la gent del barri faci xarxa. «Hauríem pogut estar treballant durant tot aquest temps», apuntava Fontanet, que un dissabte qualsevol serveix fins a un centenar de pollastres, «però vam preferir tancar per no posar en risc els treballadors. Ara la ciutadania ja sap com ha d'actuar». El cuiner va afegir que «en algun moment ens hi havíem de tornar a posar i superar el repte, i esperem que no ens sobri gaire menjar».