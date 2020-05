Una aplicació controla si es viatja a «zones conflictives»

? A banda de fer-se molts controls de temperatura a tot arreu, el govern xinès té geolocalitzada la població a través d'una aplicació mòbil molt implantada, Alipay, per saber si va «a zones conflictives o se surt del país i s'hi vol tornar a entrar». Segons explica el manresà David Mesas, un codi QR de color verd vol dir que no s'ha viatjat a la província de Hubei, focus de la pandèmia, o a l'estranger. Si és de color groc, no es podrà entrar als espais en el qual es requereixi. I, si és de color vermell, cal posar-se en contacte ràpidament amb les autoritats: «O ja s'encarregarà de fer-ho qui t'hagi demanat la identificació». Mesas va haver de viatjar a Macau (que és una prefectura especial, com Hong Kong) el 29 de febrer per renovar el visat i en baixar de l'avió el van fer estar 8 hores en un pavelló amb centenars de persones més passant controls de temperatura cada dues hores. Però no li van dir res. Fa tres setmanes, quan ja es podia viatjar sense restriccions pel país, l'hotel de Xangai on va fer nit va passar la informació del seu passaport al govern i l'endemà li van trucar els serveis d'immigració i li van ordenar que anés a un hospital per fer-se la prova de la Covid-19. El resultat va ser negatiu i el seu QR continua sent de color verd. Els tests es fan a tothom que, com el manresà, viatja a altres províncies sense informar-ne.