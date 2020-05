L'escola Jeroni de Moragas d'Ampans prepara la matriculació per al nou curs

L'escola Jeroni de Moragas, d'Ampans, està planificant el procés d'inscripció al nou curs escolar amb la coordinació de l'Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP) del Departament d'Ensenyament, i contactarà amb les famílies a partir del 20 de maig per concertar entrevista, amb cita prèvia, al centre. L'escola preveu una trentena de matrícules noves entre infantil, primària i secundària, i acollirà a la vora de 300 alumnes amb necessitats educatives especials, una trentena dels quals faran escola compartida.

L'escola d'ducació especial d'Ampans atén alumnes de 3 a 21 anys des dels cicles infantil, primària, secundària i itineraris formatius i de professionalització. Aquest cap de setmana havia de celebrar les portes obertes però, com la resta d'escoles del país, roman tancada i en el seu lloc ha divulgat un vídeo per mostrar a totes aquelles famílies que vulguin saber com és l'escola, el seu projecte educatiu.

La Jeroni de Moragas creix cada any en nombre de matriculacions i enguany preveu donar la benvinguda a una trentena d'alumnes nous, i passar dels 280 del darrer curs als 300 alumnes.

El setembre està previst que comenci el quart curs del programa IFE, Itinerari Formatiu Específic, que va començar el curs 2017 com a prova pilot i que és una formació professional adaptada per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que va posar en marxa el Departament d'Ensenyament a diverses escoles com la Jeroni de Moragas.

El que s'imparteix a Ampans és d'Auxiliar de vendes i atenció al públic, i els alumnes que ara faran el quart curs podran fer pràctiques laborals en empreses. L'escola Jeroni de Moragas és un dels 8 centres d'educació especial de Catalunya que l'imparteix.

L'escola d'Ampans seguirà atenent les demandes de suport a alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats a les aules de centres ordinaris per tal de facilitar la seva inclusió i participació, actuant com a Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos (CEEPSIR) de Catalunya i en col·laboració amb els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya central.

El proper curs es preveu incert i de moment encara hi ha molts interrogants que caldrà resoldre des del departament d'Educació. En el cas de l'escola Jeroni de Moragas, l'aforament de les aules ja és habitualment d'entre 8 i 10 alumnes amb dos metres per aula i alguna ràtio amb menys alumnes per mestre per atendre les necessitats específiques de l'alumnat. L'equip de l'escola ja treballa en l'aplicació de les mesures de precaució per poder garantir el distanciament i prevenir els contagis.

Des de l'inici del confinament l'equip de l'escola, amb un claustre de més de 60 professionals entre mestres, educadors, logopedes, fisioterapeutes i psicopedagogs, segueixen treballant de forma telemàtica i fent seguiment constant de l'alumnat. Els alumnes i les famílies reben materials i recursos per treballar a casa i mantenen el contacte via telèfon o videotrucada; un moment per compartir angoixes però també alegries i generar confiança i vincles.