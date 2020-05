Fem Manresa diu que obrir la zona blava alhora que Eysa ha desactivat l'ERTO és «perillosament curiós»

Fem Manresa ha manifestat la seva preocupació pel fet que, al seu entendre, des del govern de la ciutat s'actuï «amb unes presses incomprensibles per avançar-se, amb certes actuacions, a les fases de desconfinament proposades per les autoritats sanitàries amb actuacions com les de reobrir tots els serveis d'atenció o reactivar la zona blava».



no comparteix la decisió de tornar a gestionar presencialment tràmits com els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i l'Oficina d'Atenció Econòmica abans de començar la següent fase del desconfinament, ja que creu que caldria destinar els recursos i eines necessàries perquè les ciutadanes puguin gestionar tots els tràmits telefònicament o telemàtica. Pel que fa a la reobertura de tots els serveis d'atenció,abans de començar la següent fase del desconfinament, ja que creu que caldria destinar els recursos i eines necessàries perquè les ciutadanes puguin gestionar tots els tràmits telefònicament o telemàtica. Al mateix temps «caldria dedicar-los a fer que la tramitació on-line sigui més fàcil i àgil, ja que a dia d'avui només és possible realitzar-la amb signatura digital, i això dificulta l'accés i la gestió per a moltes persones». Creu que així es podria «limitar la presencialitat en aquells casos en què la resolució d'alguna situació sigui no només urgent, sinó en les quals sigui absolutament imprescindible la presència física», que recalca que «no haurien de ser massa». En aquest sentit, agraeix la feina feta per les treballadores que «han estat fent mans i mànigues per solucionar els casos i tràmits i a l'equip informàtic que ha treballat intensament per anar solucionant els problemes derivats de la no presencialitat». Per això, no enten què ha canviat perquè s'obrin les oficines de l'Ajuntament, a diferència de les dels grans municipis que estan en la mateixa fase de desconfinament.

«Cap explicació» per reactivar la zona blava