Els hospitals de Manresa i Berga registren una jornada sense cap defunció

Els hospitals de Manresa, els centres de la Fundació Althaia i de Sant Andreu Salut, han viscut una jornada sense haver de lamentar cap defunció. Els ingressos, seguint la tendència dels darrers dies, també han baixat, Dels 96 pacients que hi havia aquest dilluns s'ha passat a 88. A la Fundació Althaia n'hi ha 29, i a l'Hospital de Sant Andreu són 59.

D'aquesta forma els traspassos acumulats durant l'emergència sanitària es manté en 223, entre tots els centres hospitalaris de la capital del Bages.

Els pacients ingressats per coronavirus a la Fundació Althaia han baixat de la trentena. Aquest dimarts són 29, mentre que el dia anterior eren 36. N'hi ha una quinzena que també estan ingressats amb símptomes però que estan pendents de la prova per confirmar si pateixen la Covid-19 o no.

A les últimes hores no hi ha hagut cap defunció als centres sanitaris que gestiona. Té pacients Covid a l'Hospital de Sant Joan de Déu i al Centre Hospitalari. El total de traspassos acumulats durant l'emergència sanitària són 166.

Hi ha hagut 8 altes més, aquest dimarts. De les 942 acumulades els dilluns s'ha passat a les 950.

A l'Hospital de Sant Andreu aquest dimarts hi ha 59 persones ingressades a causa del coronavirus a les diferents unitst d'aïllament del centre. No hi ha hagut cap defunció les darreres hores ni tampoc cap nou ingrés. S'ha donat una alta i un treballador de la Fundació Sant Andreu Salut està confinat al seu domicili després de donar positiu a la prova