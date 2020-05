Fem Manresa retreu que s'activin la zona blava i els serveis d'atenció presencial

Fem Manresa ha criticat la decisió del govern d'«avançar-se a les fases de desconfinament proposades per les autoritats sanitàries amb decisions com les de reobrir tots els serveis d'atenció i reactivar la zona blava», que ahir va tornar a entrar en funcionament després de quedar suspesa el 16 de març per la pandèmia.

En el darrer cas, el de la zona blava, valora que és «perillosament curiós que aquesta reactivació no es faci coincidint amb l'inici de la fase 1 del confinament sinó amb la decisió de l'empresa concessionària, Eysa, de deixar sense efectes l'ERTO que havia aplicat a la plantilla des del 16 de març» forçada per l'Ajuntament.

Fem Manresa no comparteix la decisió de tornar a gestionar presencialment tràmits com els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i l'Oficina d'Atenció Econòmica abans de començar la següent fase del desconfinament. Creu que cal destinar recursos perquè els ciutadans puguin fer tots els tràmits telefònicament o telemàtica i que cal que la tramitació online sigui més fàcil i àgil, ja que ara només és possible fer-la amb signatura digital, i això hi dificulta l'accés per a moltes persones».