La Catalunya Central suma més de 31.000 aturats durant el mes d'abril

Les comarques de la Catalunya Central van tancar el mes d'abril amb un total de 31.453 persones registrades a l'atur. Això suposa 3.386 persones més que el mes de març i 5.607 més que el mes d'abril de l'any passat. L'increment intermensual és del 12,06% mentre que l'augment d'un any respecte de l'altre en aquest territori ha estat del 21,69%. Ambdós percentatges són inferiors a la mitjana d'increment català, que ha estat del 12,13% l'intermensual i del 22,59% l'interanual. Les dades de l'atur no inclouen les persones afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que es considera que estan amb feina.

El nombre d'aturats al conjunt de les comarques centrals no superava els 30.000 des de començaments de l'any 2017. D'altra banda, els increments percentuals experimentats aquest abril, tant en termes intermensuals com interanuals, no es registraven al territori interior des dels anys 2008 i 2009.

Per comarques, destaca l'increment de prop del 50% del nombre d'aturats de la Cerdanya, que ha passat de 472 el març (i 476 l'abril de l'any passat) als 685 amb què va tancar el mes passat. En contrapartida, al Berguedà l'augment del nombre de persones registrades a les llistes de l'atur ha estat del 5,35%, set punts per sota de la mitjana del territori i de Catalunya. El Baix Llobregat Nord (17,23%) i el Solsonès (12,52%) també han experimentat increments intermensuals per sobre de la mitjana nacional. En el cas del Bages, l'augment ha estat del 10,16%, el que suposa 1.042 persones més registrades que un mes abans. A l'Anoia, per la seva banda, l'increment ha estat supeior al bagenc, del 19,68%, amb 843 persones més registrades.



La taxa d'atur

El salt en les xifres de l'atur a partir de mitjan mes de març provocat per l'eclosió de la crisi sanitària ha disparat també la taxa d'atur al conjunt de comarques del territori. En aquest sentit, s'ha incrementat gairebé 1,1 punts al Bages, de l'11,55% al 12,64%, en un any. També a l'Anoia, la taxa ha crescut més d'un punt respecte de les dades del mateix mes de l'any passat. Aquestes xifres deixen la taxa d'aturats al territori central en registres similars als del juny del 2017, molt lluny encara dels pitjors moments de la crisi econòmica iniciada el 2008.



Les dades globals catalanes

Al conjunt català, l'atur registrat va pujar el mes d'abril en 50.763 persones fins arribar als 467.810 desocupats, segons va informar el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració la setmana passada. Es tracta de la xifra més alta des del maig del 2016, quan aleshores n'hi va haver 486.123. Aquestes dades representen un increment del 12,17% mensual per l'impacte del coronavirus, mentre que si es compara amb el mateix mes del 2019 l'augment s'enfila fins el 22,59%, és a dir, 86.212 persones més.

Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va ser de 3.831.203 persones, xifra que representa un augment del 7,87%, fins a les 282.891 persones més, mentre que si es compara amb l'abril de l'any passat el nombre de desocupats va pujar en 667.637 persones, un 21,10% més.