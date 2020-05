Primer dia sense defuncions a causa de la Covid als hospitals de Manresa i Berga

Primer dia sense defuncions a causa del coronavirus als hospitals de Manresa i al de Berga. Ahir els centres de la Fundació Althaia, el de Sant Andreu, així com a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, van viure una jornada sense haver de lamentar cap traspàs. En el cas de Manresa és el segon cop que es dona aquesta circumstància. Dijous passat, 7 de maig, tampoc no n'hi va haver després de 48 jornades amb morts diàries. Els ingressos, seguint la tendència dels darrers dies, també van baixar. A la capital del Bages dels 96 pacients que hi havia aquest dilluns es va passar ahir a 88. A la Fundació Althaia n'hi havia 29, i a Sant Andreu, 59. Els traspassos acumulats durant l'emergència sanitària es manté en 223, entre tots els centres hospitalaris de la capital del Bages.

Els pacients ingressats per coronavirus a la Fundació Althaia han baixat de la trentena. Ahir n'eren 29, mentre que el dia anterior n'havien estat 36. N'hi ha una quinzena que també estan ingressats amb símptomes però que estan pendents de la prova per confirmar si tenen Covid-19 o no. Les altes ja arriben a 950.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia 59 persones ingressades a causa del coronavirus a les diferents unitats d'aïllament del centre. No hi va haver cap defunció les darreres hores ni tampoc cap nou ingrés. Es va donar una alta i un treballador de la Fundació Sant Andreu Salut està confinat al seu domicili després de donar positiu a la prova



Hospital de Berga

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi havia ahir 24 pacients ingressats per la Covid-19. Tot i així fonts del centre van remarcar que en la majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari, i que durant aquests dies es van fent controls de PCR amb l'objectiu de detectar en quin moment el pacient es negativitza, i per tant supera la malaltia. Ahir el total de pacients que encara estaven ingressats al centre amb diagnòstic de Covid, només 10 continuaven amb PCR positiva. A les últimes hores no hi va haver cap defunció i es van donar dues altes.

A Catalunya el departament de Salut va informar dilluns a la nit de 60.976 casos positius de coronavirus. Són positius confirmats per una prova diagnòstica, ja sigui test ràpid o PCR. D'altra banda, hi ha un total de 177.265 casos possibles d'infecció. Es tracta de persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari a causa de la Covid-19, o bé com a sospitós, un total de 6.455 persones, que serien 11.248 persones si es tenen en compte les dades de les funeràries. Des de l'inici de la pandèmia a Catalu-nya, s'han comptabilitzat 34.785 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid.



Lleuger repunt a Espanya

Espanya va registrar 176 morts per coronavirus en les últimes hores, 53 més que aquest dilluns quan n'hi va haver 123. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, des d'aquest dilluns hi ha hagut 426 nous positius confirmats després de fer-se la prova del PCR, una xifra que suposa en són 53 més del que hi havia el darrer dia (373). Pel que fa a les altes, n'hi ha hagut 1.841, gairebé el doble de les notificades ahir (973). En total, des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, s'han registrat 228.030 casos confirmats testats i 26.920 defuncions. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 513 nous ingressos (256 més que ahir) i 24 entrades d'UCI, quatre més que fa 24 hores.

176 noves defuncions i 426 nous casos confirmats per proves PCR. Aquest és el darrer balanç del ministeri de Sanitat, que eleva als 228.030 casos a tot l'Estat des que va començar la pandèmia i a gairebé 27.000 les morts. Per comunitats, Catalunya és la comunitat amb més casos testats (184), seguida de Castella i Lleó (53), Madrid (48) i Castella-la Manxa (44). Hi ha quatre comunitats que no han notificat cap nou cas confirmat i set en tenen menys de deu. Pel que fa al nombre de morts, Catalunya ocupa la primera posició amb 66 defuncions, seguida de Madrid (37) i Castella-la Manxa (25).