La fàbrica Vinyes comença a ser història

Tal com va avançar Regió7 (vegeu edició del 2 de maig) que era previst, Ampans ha iniciat l'ender-roc de la fàbrica Vinyes, que s'allargarà un parell de mesos, segons informació de l'empresa que el porta a terme, Vilà Vila.

La fàbrica situada al camí de la torre d'en Vinyes, darrere de la zona universitària, és propietat d'Ampans des del 2018, quan l'entitat manresana dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual la va adquirir amb la idea de construir-hi un centre que concentri tots els seus serveis de formació professional i d'acompanyament a la inserció laboral. Amb la crisi, no només sanitària, generada per la Covid-19, però, han informat fonts d'Ampans, tots els projectes que tenien damunt la taula, inclòs el de la fàbrica Vinyes, han quedat aturats i en revisió.



Tot parat i en revisió

Sí que es tirarà endavant el projecte de llar-residència per a l'acollida d'infants i adolescents amb autisme a Sant Fruitós de Bages perquè és un equipament molt necessari, han posat en relleu les mateixes fonts. La resta, en canvi, ha quedat tot parat i en revisió.

L'enderroc de la fàbrica Vinyes, complex fabril del segle XIX que va acollir una fàbrica de ?latures fins als anys 70 i que, desgraciadament, serà més recordada per la violació en grup que hi va haver el 2017 que pel seu passat industrial, es porta a terme amb màquines, llevat d'on hi ha dos elements -un mur i un salt d'aigua- que es volen mantenir pel seu interès patrimonial, on es farà manualment.

Malgrat que les construccions que hi queden van quedar tancades per evitar que s'hi entrés, encara hi ha qui se saltava els cartells i tancaments. Finalment, per evitar mals majors, Ampans ha decidit portar a terme l'anunciat en-derroc dos anys després d'adquirir el complex per un import aproximat de mig milió d'euros.