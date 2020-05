La fundació de Sor Lucía grava un divertit vídeo per agrair la tasca dels voluntaris

La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, liderada per Sor Lucía, ha gravat i editat un divertit vídeo per agrair la tasca dels voluntaris de l'entitat. Les imatges s'han enregistrat aquesta setmana, en què la fundació ha tingut «una feinada impressionant», en paraules de la mateixa Sor Lucía. El vídeo, fet a les instal·lacions de la plataforma d'aliments a Manresa, mostra diversos voluntaris treballant aquests dies per ordenar i distribuir els aliments entre els usuaris de l'entitat, entre balls i cartells amb missatges optimistes. La cançó escollida és la nova de Miki Núñez, «Me vale», estrenada el 7 de maig.

«Cada dia toquem les ferides profundes, psicològiques, anímiques i reals en la vida de moltíssimes famílies. En mig de tot això, una gran quantitat de voluntaris cada dia es deixen la pell acollint, acompanyant, escoltant la gent€ I ho fan amb alegria i positivitat», destaca la monja en un missatge difós aquest dimecres a les xarxes socials que acompanya el vídeo.

Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat per l'epidèmia del coronavirus, el confinament i la reducció dràstica de l'activitat econòmica, la plataforma d'aliments de Manresa, impulsada per la Fundació del Convent Santa Clara, amb sor Lucía Caram al capdavant, i la Fundació la Caixa, s'està veient desbordada per la urgent demanda d'aliments, que des que va iniciar-se l'estat d'alarma s'ha triplicat. Fins fa 15 dies, des de la plataforma s'havien repartit de forma directa 1.800 lots d'aliments per un valor de 216.000 euros, dels quals se n'havien pogut proveir un total de 6.300 persones de Manresa. A la resta de municipis del Bages, i a les comarques del Moianès i el Berguedà, s'arribava a 4.500 persones més a través de les entitats socials dels territoris.

Si fins el mes de febrer a Manresa es repartien aliments a 250 famílies per setmana, actualment se n'estan distribuint a 650. La crisi d'aquesta pandèmia, no només ha agreujat la situació econòmica de les persones que ja es trobaven en risc d'exclusió social, sinó que ha obert nous perfils de col·lectius vulnerables: persones afectades per un ERTE que encara no han cobrat; dones que cuidaven persones d'edat avançada i que donada la situació han perdut la feina; persones que vivien de la venda ambulant i mercats; persones que treballaven sota una economia submergida;

persones immigrants sense papers.

La plataforma d'aliments de Manresa té un magatzem de 2.000 m2 a l'antiga Fàbrica Pirelli, gestionat per 50 voluntaris que preparen els lots amb els productes provinents, per una banda, del Banc dels Aliments de Barcelona i, per l'altra, de generoses donacions que fins ara han realitzat un total de 30 empreses i dels donatius que 18 supermercats de Manresa estan recaptant per part dels ciutadans. A banda d'alimentació, també s'han rebut i repartit productes de neteja.