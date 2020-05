L'escola Jeroni de Moragas preveu una trentena de matrícules noves entre infantil, primària i secundària

L'escola d'Ampans Jeroni de Moragas està planificant el procés d'inscripció de cara al nou curs escolar. A partir del 20 de maig contactarà amb les famílies per concertar entrevista, amb cita prèvia, al centre. L'escola preveu una trentena de matrícules noves entre infantil, primària i secundària, i acollirà prop de 300 alumnes amb necessitats educatives especials, una trentena dels quals faran escola compartida.

L'escola d'educació especial d'Ampans atén alumnes de 3 a 21 anys dels cicles infantil, primària, secundària i itineraris formatius i de professionalització. Aquest cap de setmana havia de celebrar la jornada de portes obertes però, com la resta de centres del país, roman tancada i en el seu lloc ha divulgat un vídeo per mostrar el seu projecte educatiu a les famílies que el vulguin conèixer.

El setembre està previst que comenci el quart curs del programa IFE, Itinerari Formatiu Específic, que va començar el curs 2017 com a prova pilot i que és una formació professional adaptada per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que va posar en marxa Ensenyament en vuit escoles. La d'Ampans hi imparteix el d'Auxiliar de vendes i atenció al públic.

El proper curs es preveu incert i de moment encara hi ha molts interrogants que caldrà resoldre des del departament d'Educació. En el cas de l'escola Jeroni de Moragas, l'aforament de les aules ja és habitualment d'entre 8 i 10 alumnes amb dos mestres per aula i alguna ràtio amb menys alumnes per mestre per atendre les necessitats específiques de l'alumnat. L'equip de l'escola ja treballa en l'aplicació de les mesures de precaució per garantir el distanciament i prevenir contagis.