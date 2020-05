El Servei d'Atenció Integral LGTBI organitza una setmana d'accions virtuals

El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per aquest motiu, el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, en coordinació amb el SAI comarcal i l'Oficina Jove del Bages, organitza una setmana d'accions virtuals enfocades a la sensibilització entorn de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Tal com s'explicita en el pla comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (2018-2021), fer visible la diversitat contribueix a combatre l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, encara presents a la nostra societat.

Tenint en compte la situació actual -generada per la Covid-19- les accions encaminades a la sensibilització i prevenció de la LGTBI-fòbia proposades per aquest any es difondran a través de plataformes virtuals. Des de l'Oficina Jove del Bages, en coordinació amb el SAI municipal, es difondrà l'activitat «Conèixer per acceptar» a través d'Instagram (@manresajove_oficinajovebages). Es tracta d'una activitat proposada en anys anteriors al 'Punt al Campus' i 'Punt al Pati' que, en aquesta ocasió, a través d'una dinàmica virtual, pretén generar reflexió i donar eines per acceptar la diferència i sensibilitzar envers la diversitat sexual i de gènere, apostant per una societat més diversa i, per tant, més rica. S'hi podrà participar responent unes preguntes que es proposaran del 25 al 29 de maig a través de les històries d'Instagram de l'Oficina Jove del Bages.

També, des de dimecres 13 de maig fins dimecres 20 del mateix mes, des de les xarxes del SAI LGTBI de Manresa i del Bages, es publicarà cada dia una proposta de sèrie, pel·lícula, documental o llibre que tracti el tema de la diversitat sexual i/o de gènere; o bé que contingui personatges LGTBI, sense que aquests siguin el centre de la trama, per tant, que inclogui la diversitat dins la normalitat.

Finalment, dimarts 19 de maig es realitzarà una xerrada emmarcada dins l'Espai Iris, un punt de trobada per a joves LGTBI+ del Bages que es va iniciar el març del 2019, organitzat des del SAI de l'Ajuntament de Manresa, el SAI del Consell Comarcal del Bages i l'Oficina Jove del Bages. La psicòloga especialitzada en l'àmbit LGTBI+, Violeta García Guío, compartirà estratègies per autocuidar-se i gestionar les relacions de convivència en el context actual des d'una perspectiva LGTBI+. La xerrada es farà a través de la Plataforma virtual Zoom, a les 18 hores. Totes les persones que vulguin assistir a la xerrada hauran de sol·licitar el codi d'accés prèviament enviant un correu a sai@ajmanresa.cat o un WhatsApp al 676 664 142.

A banda, durant els mesos de maig i juny, s'aprofita per fer èmfasi en la visibilització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere aprofitant les diades del 17 de maig, Dia contra la LGTBI-fòbia, i del 28 de juny, Dia de l'Orgull o l'Alliberament LGTBI.



Accions durant tot l'any

El SAI LGTBI treballa tot l'any a través d'accions quotidianes de sensibilització: els tallers als instituts de la ciutat «Diferentment iguals», la cessió de materials a les escoles per a treballar a través del joc la diversitat familiar, sexual i de gènere, entre altres activitats, o les col·laboracions que periòdicament ajuden a visibilitzar, sensibilitzar i prevenir la discriminació envers les persones LGTBI en l'àmbit comunitari.

Des de dilluns 11 de maig el SAI LGTBI de Manresa ofereix de nou atenció presencial amb cita prèvia, que es pot demanar per telèfon (93 875 23 10) o a través del correu del servei (sai@ajmanresa.cat).

Per a més informació i demandes concretes podeu contactar amb el SAI de l'Ajuntament de Manresa, el SAI del Consell Comarcal del Bages i l'Oficina Jove del Bages a través del correu (sai@ajmanresa.cat; sai@ccbages.cat; bages@oficinajove.cat) o de les xarxes socials (@sailgtbimanresa i @manresajove_oficinajovebages).