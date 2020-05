Una vintena d'agents turístics participen en una trobada virtual amb el govern manresà

Aquesta setmana ha tingut lloc una trobada virtual entre l'Ajuntament de Manresa, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, la regidora delegada d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas, i el regidor de Turisme Joan Calmet, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i una vintena d'agents del sector turístic de la ciutat i de la comarca del Bages.

La trobada s'emmarca en la ronda de reunions que porta a terme el govern amb diversos sectors per discutir les accions a dur a terme en el Pla de Reconstrucció Social i Econòmic de Manresa. L'objectiu era, doncs, realitzar un intercanvi d'impressions pel que fa a les mesures de recuperació del sector turístic, tant a partir de les ajudes econòmiques que s¡ofereixen des del consistori com l'ajut als negocis que han hagut de tancar arrel de la crisi o els microcrèdits, com també a partir d'una adaptació del Pla de Màrqueting Turístic 2018-2021 que ha dut a terme l'equip de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

El regidor de Turisme, Joan Calmet, considera «que cal veure aquesta crisi des de l'optimisme a nivell turístic, ja que l'augment del turisme de proximitat i les tendències del que serà el futur proper del sector, suposen una clara oportunitat per la ciutat i la comarca».

El sector empresarial, amb representació d'alguns establiments hotelers, cellers i empreses d'activitats turístiques, va coincidir en que ara més que mai s'ha de potenciar i cuidar el sector a través de la col·laboració público-privada i que més enllà dels ajuts econòmics s'han de trobar fórmules de suport i de protecció de les petites empreses que formen en sector turístic de la zona.

El punt clau en el nou horitzó turístic és el de la seguretat, que haurà de garantir-se per part de tot els serveis implicats en l'activitat turística i que també serà fonamental a l'hora d'elaborar les campanyes de comunicació.

Un altre de les qüestions de les que es va parlar va ser sobre l'estructuració d'una oferta turística de packs que incloguin diferents serveis tant a nivell de Manresa com a nivell de la comarca i que puguin estar disponibles des dels diferents punts de venda.

Una de les tendències a l'alça que es preveu és la del turisme de natura i actiu, així com de valoració dels productes locals, per la qual cosa també es proposaran accions per crear producte i oferir-lo al mercat de proximitat.

El següent pas serà concretar i desenvolupar aquestes accions de manera conjunta entre el sector públic i el sector privat, amb properes trobades de caràcter tècnic.