Dues defuncions a Sant Andreu en una jornada en la qual baixen els ingressos

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa va registrar les últimes hores dues defuncions de persones que eren a les unitats d'aïllament a causa del coronavirus. Es dona el cas que dimarts no hi va haver decessos als hospitals de Manresa ni tampoc al de Berga, tendència que ahir es va trencar. Tot i així continua baixant el nombre de persones ingressades i augmenten les altes, que superen les 980. Amb aquestes darreres dades la xifra total de decessos als hospitals de Manresa per la Covid se situa en 225.

La Fundació Althaia de Manresa tenia ahir 23 pacients ingressats amb el coronavirus confirmat. Són 6 menys que no pas el dia anterior. Una trentena més també estan ingressats als centres que gestiona la fundació sanitària amb símptomes de la Covid però pendents del resultat definitiu de la prova diagnòstica.

Ahir no es va registrar cap defunció. D'aquesta manera el nombre de traspassos acumulats des que es va declarar l'emergència sanitària són 166 als centres que gestiona Althaia. Han augmentat les altes. De les 950 acumulades fins ara, ahir se n'hi van afegir sis més. Ja són, per tant, 956.

A Sant Andreu hi havia ahir 55 persones ingressades per la Covid-19, 4 menys que no pas el dia anterior. Es van donar 2 altes i un treballador ha donat positiu i està confinat al seu domicili.

Hospital de Berga

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga no hi va haver ahir cap defunció i es van donar 2 altes. El centre sanitari tenia, aquest dimecres, 23 pacients ingressats amb diagnòstic de Covid, un menys que el dia anterior. Cal tenir en compte, segons remarca el Sant Bernabé, que en la majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari. Durant els dies que el pacient està hospitalitzat es van fent controls de PCR amb l'objectiu de detectar en quin moment el pacient es negativitza, i per tant supera la malaltia. Així doncs, del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de Covid-10, només 9 persones continuen amb PCR positiva.



La situació a Catalunya

Per la seva banda el departament de Salut va informar, al seu comunicat de dimarts a la nit, que a Catalunya hi ha hagut un total de 61.355 casos positius de coronavirus. En tots els casos es tracta de positius confirmats per una prova diagnòstica. Per altra part, i segons els informes dels professionals facultatius, hi hauria un total de 180.618 casos possibles d'infecció. Són persones que presenten símptomes i a les quals no s'han fet les proves però que han estat classificades com a casos possibles després de fer el diagnòstic clínic.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positius de la Covid-19 o bé com a sospitosos, 6.485 persones. Si s'hi afegeixen les dades que diàriament aporten les funeràries, un total d'11.351 persones haurien mort per la Covid-19 o com a cas sospitós. D'aquestes, 3.361 han mort en una residència, 154 en un centre sociosanitari i 618 al domicili. Els casos restants són els traspassos que hi ha hagut en hospitals o casos que no es poden classificar per manca d'informació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 35.130 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb el coronavirus. Del nombre total de positius arreu del país, 9.933 són professionals sanitaris, mentre que 3.835 són professionals de residències. Estan aïllats per sospita o confirmació.



Lleuger increment a Espanya

Espanya va registrar ahir 184 morts a causa del coronavirus, xifra que suposa un lleuger increment respecte a dimarts, quan se'n van notificar 176, segons les últimes dades que va fer públiques el ministeri de Sanitat. Des del començament de la pandèmia han perdut la vida 27.104 persones. Es van confirmar 439 positius, que situen la xifra total en 228.691. 2.000 persones van rebre l'alta les últimes hores, el que suposa que més de 140.800 han superat la infecció. Ahir també es van registrar 412 ingressos als hospitals, dels quals 65 en unitats de vigilància intensiva.